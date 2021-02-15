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PETRONAS Madeni Yağlar, Güce Odaklanan Yeni PETRONAS Urania Motor Yağı Serisini Piyasaya Sürüyor

Yenilenen ve çeşitlenen yüksek teknolojili PETRONAS Urania motor yağları, ağır vasıtalar ve hafif ticari araçların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.

İş Dünyası 15.02.2021, 11:18
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PETRONAS Madeni Yağlar, Güce Odaklanan Yeni PETRONAS Urania Motor Yağı Serisini Piyasaya Sürüyor

PETRONAS Madeni Yağlar (PLI), hafif ticari ve ağır hizmet tipi araçlar için daha güçlendirilmiş bir formülle tasarladığı yeni Urania Motor Yağları serisini duyurdu. Yeni Strong Tech™ teknolojisine sahip olan PETRONAS Urania, zorlu koşullarla baş etmek zorunda olan sürücülerin ihtiyaç duyduğu dayanıklılığı sağlamaya odaklanıyor.

PETRONAS Urania, ağır ve hafif ticari araçların yüksek motor sıcaklıkları, oksidasyon ve tortularla baş etmek zorunda kaldığı en güç çalışma koşullarında bile, değişen hava şartlarına karşı koymak, taşımacılık taahhütlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak için üretildi. Ürünlerdeki inovasyonların tamamı önde gelen araç markalarının performansını en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlandı. Yeni, yüksek kaliteli motor yağı yelpazesi, benzersiz formülüyle yağ değişim aralıklarını uzatıyor, aşınmayı en aza indiriyor, beklenmedik arıza sürelerini azaltıyor ve gerçek anlamda operasyonel esneklik sağlıyor.

Santena'daki (Torino, İtalya) Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde StrongTech™ teknolojisiyle geliştirilen yeni formül, yağın benzersiz bir şekilde güçlü bir film tabakası oluşturmasını ve araçların daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlıyor. İnanılmaz ölçüde sağlam molekül zincirleri, optimum viskoziteyi korumak için biriken kurumu hapsediyor, aşınma ve oksidasyona karşı koruma sağlayarak bir sonraki değişime kadar yağın verimliliğini artırıyor. 

PETRONAS Urania, baskı altındaki motorların ömrünü uzatmak için tasarlandı. Böylece filo yöneticilerine güven verirken, direksiyon başında geçimini sağlayan şoförlerin karşılaşabileceği riskleri azaltıyor. Yola devam etmenin ve aracın yeteneklerini en üst düzeye çıkarmanın getirdiği karlılık, şirketin yakıt verimliliğini artırmada ve toplam sahip olma maliyetini düşürmede 20 yıllık PLI deneyimine dayanıyor. Buna ek olarak, PLI'nin müşterilerine sunduğu sürekli destek hizmetleri, kullanıcıların Petronas Urania madeni yağlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlıyor. Bu sayede sürücüler sahip oldukları akıllı teknolojiler ve en iyi destekle, işin zamanında ve bütçe dahilinde yapılabilmesi için araçlarına tam anlamıyla güven duyuyor.

Daha az emisyon salınımı, daha fazla yakıt ekonomisi 

PETRONAS Urania serisi, onlarca yıllık deneyim ve kapsamlı araştırmalar eşliğinde daha fazla yakıt ekonomisi, daha az emisyon salınımı, gelişmiş güvenilirlik ve dayanıklılık için üretildi. PETRONAS Urania aynı zamanda CO2 salınımını azaltmak için tasarlandı. Yeni Petronas Urania 5000 5W-30, geleneksel 5W-30 yağlara kıyasla çok daha ince bir film tabakası oluşturarak yakıt tüketimini ve zararlı emisyonları önemli ölçüde azaltıyor. Böylece sürücüler sürdürülebilirlikten ödün vermeden çalışma süresini en üst düzeye çıkarabiliyorlar. 

PETRONAS Urania ürün yelpazesi, kalite ve çevreye olan etki açısından en katı uluslararası standartları karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu sayede filo yöneticileri ve sürücüler, araçlarını daha uzun süre yolda tutarak yalnızca sürdürülebilirliğe dair düzenlemelere uyum sağlamakla kalmayacak, uzun vadede filo operasyonlarının ön saflarındaki yerlerini de pekiştirebilecekler.

PLI EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölge Yöneticisi Domenico Ciaglia şunları söyledi: “Müşterilerimiz özünde güvenebilecekleri  bir güç arıyorlar. Birçoğu her gün zorlu yolculuklarla, zorlu arazilerle ve zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya. Yeni PETRONAS Urania formülü, Formula 1, Moto GP ve Dakar Rallisi gibi en uç örneklerde yürütülen geliştirme aşaması ve testler sayesinde kamyonların ve hafif ticari araçların daha uzun süre daha yüksek performans göstermesi için ihtiyaç duydukları gücü sağlıyor. Teknolojimiz titizliğini defalarca kanıtladı. PETRONAS Urania ile filo yöneticileri, sürücüler ve araçlar her türlü zorlukla baş edebilecek güce ve güvene sahip olacak."

PETRONAS Urania’nın temel gücünü kullanıcılarıyla daha fazla paylaşmak için PLI ekibi, ‘Durdurulamaz Kahramanlar - PETRONAS Urania Roadshow'u Avrupa'ya getirecek. Daha fazla bilgi önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

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