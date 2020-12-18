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Petrol Ofisi İstanbul Marketing Awards 2020’de iki Gold ödüle layık görüldü

Petrol Ofisi ‘Maximus Kabin’ ve ‘Siftah Liderden’ kampanyaları ile İstanbul Marketing Awards 2020’de Gold ödüllere layık görüldü

İş Dünyası 18.12.2020, 14:34
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Petrol Ofisi İstanbul Marketing Awards 2020’de iki Gold ödüle layık görüldü

Türkiye’nin prestijli pazarlama ve iletişim platformlarından İstanbul Marketing Awards 2020’de kazananlar belli oldu. Markaların pazarlama süreçlerine katkı sağlayan başarılı çalışmaların ödüllendirildiği organizasyonda Petrol Ofisi, madeni yağlar alanındaki iki farklı projesi ile “Müşteri Sadakat Çalışmaları” ve “Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri” kategorilerinde iki Gold ödüle birden layık bulundu.

İstanbul Marketing Awards 2020’de ödüller; ‘Ürün Geliştirme’, ‘Satış Ortamı’, ‘Satış Sonrası’, ‘Marka İletişimi’ ve ‘Kurumsal İletişim’ olmak üzere 5 ana başlık altında, farklı kategorilerde verildi.

Petrol Ofisi’nin, ünlü mimar Selim Yuhay ile şoförlerin iş ve yaşam alanı olan kamyon kabinlerini yenilediği “Maximus Kabin” projesi, İstanbul Marketing Awards 2020 jürisi tarafından “Müşteri Sadakat Çalışmaları” kategorisinde Gold ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi’ne ikinci ödül de Madeni Yağlar tarafından geldi. Haziran ayında çarkların yeniden dönmesine katkı sağlamak üzere 17 bin ustaya koşulsuz olarak, Maxima ve Maximus ürünleri dağıtılarak yaklaşık 3 milyon liralık katkı sağlayan “Siftah Kampanyası” da, yarışmada “Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri” kategorisinde Gold ödülü aldı.

“İyi günde kötü günde müşteri ve paydaşlarımızın yanındayız”

İyi günde olduğu gibi kötü günlerde de müşterilerinin, paydaşlarının yanlarında olmaya büyük özen gösterdiklerine vurgu yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin köklü ve lider firması olarak, ileri teknolojili ürünlerimiz ve yüksek hizmet kalitemizle birlikte, her alanda müşterilerimize, paydaşlarımıza odaklanmış bir şirketiz. Bu anlayışımızla, her birinde 6-7 bin usta ile buluştuğumuz Maxima ve Maximus Usta Buluşmaları gibi farklı ve lidere yakışır projeler ile çeşitli saha aktiviteleri gerçekleştiriyoruz.

Maximus Kabin ile şoförlerin yaşam alanları olan kabinleri yeniledik

Örneğin ağır ticari araç şoförlerine biz; ‘Maximus Adam’ diyoruz ve onlarla sürekli temas halindeyiz. Nasıl yaşarlar, çalışma şartları nelerdir, dertleri, sıkıntıları nedir çok iyi biliyoruz. Adeta onlarla birlikte yaşıyor ve çalışıyoruz. Bu nedenle Maximus Kabin projesini geliştirerek, kamyon şoförlerinin hem çalışma hem de yaşama alanı olan kabinlerini yeniledik. Şoför arkadaşlardan büyük ilgi gören bu projemiz, pandemi koşullarına göre de evrildi, şimdi genişleterek tekrar devam ediyoruz.

Siftah Liderden ile 17 bin ustaya motor yağlarımızı koşulsuz olarak dağıttık

Pandemi döneminde özel yetkili servisler ve oto sanayi sitelerinde çarkların yeniden dönmesine katkı sağlamak üzere yaptığımız Siftah Kampanyası da büyük takdir ve talep gördü. Haziran ayı içinde Türkiye’nin dört bir yanında toplam 17 bin ustaya, koşulsuz olarak, Maxima ve Maximus motor yağlarımızı dağıttık. Ustalarımıza, hizmet verdikleri araç tipine göre 4 ile 7 litrelik motor yağlarımızı, maskeler ve pandemiye karşı bilgilendirme broşürleriyle birlikte dağıttık. Siftah liderden ile oto sanayi siteleri ve özel servislerine, işlerin hareketlenmesi, çarkların yeniden hızlanabilmesi için toplamda 3 milyon TL civarında bir katkı sağladık.”

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