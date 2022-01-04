Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’e ‘Altın Lider’ ödülü

Organizasyonlarda lider kadar, ekibin ve takım ruhunun da önemli olduğunun altını çizen Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Petrol Ofisi’nin tüm başarılarına, ekip arkadaşlarımızla birlikte ve önemli katkıları ile ulaştık. Yeni yılda da yine en üst kademe yöneticimizden ön saha çalışanımıza kadar aynı ekip ruhu içerisinde Petrol Ofisi’ni çizgi üstünde tutmaya, yolların çok ötesine taşımaya devam edeceğiz” dedi.

İş dünyasının önde gelen CHRO, CMO ve CEO’larının ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri’nde, 2021 yılının “En Beğenilen CEO’ları” açıklandı. KREA M.I.C.E. tarafından organize edilen ve Türkiye iş dünyasındaki 35.000’den fazla profesyonelin tekil oyuyla belirlenen yılın Altın Lider Ödülleri 21-22 ve 23 Aralık'ta İstanbul'da üç gün üst üste düzenlenen törenlerde sahiplerini buldu. Türkiye’nin en prestijli liderlik ödüllerinden birisinde Petrol Ofisi’nin CEO’su Selim Şiper, “Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları” arasında yer alarak, 2021 yılının Altın Lideri oldu.

“Zorlu sürece karşın başarılarımızı geliştirdik ve yenilerini ekledik”

İş dünyasında şeffaf bir oylama yöntemiyle gerçekleştirilen bu organizasyonda ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu belirten Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, şunları söyledi:

“İş dünyası olarak pandemi ile birlikte son iki yılda oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bizim kültürümüzde çok önemli bir söz vardır; ‘İyi kaptanlar, fırtınalı denizlerde belli olur’ derler. Biz de bu zorlu süreçte gemimizi başarıyla daha da ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Pandemiye karşın tüm çalışanlarımıza sahip çıktık, bu zorlu süreci hep birlikte omuz omuza başarıyla yürüttük. Olaylara, gelişmelere karşın zamanında ve hızlı aksiyon alarak Petrol Ofisi’ni daha da ileri taşıdık. Bu süreçte liderlik ettiğimiz akaryakıt ile madeni yağlar sektörlerinde başarılarımızı geliştirdik, yenilerini ekledik.

“Organizasyonlarda lider kadar, ekip ve ekip ruhu da önemlidir”

Bugün elde ettiğimiz başarıların birçok değerlendirmede olduğu gibi iş dünyamızın profesyonelleri tarafından da ödüle layık görülmesini değerli buluyoruz. Bir organizasyonda şüphesiz lider önemlidir. Ama lider kadar; ekip, ekip ruhu ve bu ekip ruhu içerisinde bir bütün olarak çalışabilmek de başarı için çok büyük önem taşımaktadır. Petrol Ofisi’nde tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte ve onların önemli katkıları sayesinde şirketimizi yeni başarılara taşıdık. Bu başarıda tüm arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ayrı ayrı payı vardır. Önümüzdeki yıl için de yine aynı şekilde; en üst kademedeki yöneticimizden ön saha çalışanımıza kadar aynı ekip ruhu içerisinde Petrol Ofisi’ni çizgi üstünde tutmaya, yeni başarılar kazandırmaya ve yolların çok ötesine taşımaya devam edeceğiz.”