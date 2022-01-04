banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’e ‘Altın Lider’ ödülü

Türkiye’nin en prestijli liderlik ödüllerinden birisi olan ‘Altın Lider Ödülleri’ kazananları belli oldu. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, iş dünyası profesyonellerinin oylarıyla belirlenen Altın Liderler Ödülleri’nde “Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları” arasında yer aldı.

İş Dünyası 04.01.2022, 10:13
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’e ‘Altın Lider’ ödülü

Organizasyonlarda lider kadar, ekibin ve takım ruhunun da önemli olduğunun altını çizen Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Petrol Ofisi’nin tüm başarılarına, ekip arkadaşlarımızla birlikte ve önemli katkıları ile ulaştık. Yeni yılda da yine en üst kademe yöneticimizden ön saha çalışanımıza kadar aynı ekip ruhu içerisinde Petrol Ofisi’ni çizgi üstünde tutmaya, yolların çok ötesine taşımaya devam edeceğiz” dedi.

İş dünyasının önde gelen CHRO, CMO ve CEO’larının ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri’nde, 2021 yılının “En Beğenilen CEO’ları” açıklandı. KREA M.I.C.E. tarafından organize edilen ve Türkiye iş dünyasındaki 35.000’den fazla profesyonelin tekil oyuyla belirlenen yılın Altın Lider Ödülleri 21-22 ve 23 Aralık'ta İstanbul'da üç gün üst üste düzenlenen törenlerde sahiplerini buldu. Türkiye’nin en prestijli liderlik ödüllerinden birisinde Petrol Ofisi’nin CEO’su Selim Şiper, “Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları” arasında yer alarak, 2021 yılının Altın Lideri oldu.

“Zorlu sürece karşın başarılarımızı geliştirdik ve yenilerini ekledik” 

İş dünyasında şeffaf bir oylama yöntemiyle gerçekleştirilen bu organizasyonda ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu belirten Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, şunları söyledi:
 “İş dünyası olarak pandemi ile birlikte son iki yılda oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bizim kültürümüzde çok önemli bir söz vardır; ‘İyi kaptanlar, fırtınalı denizlerde belli olur’ derler. Biz de bu zorlu süreçte gemimizi başarıyla daha da ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Pandemiye karşın tüm çalışanlarımıza sahip çıktık, bu zorlu süreci hep birlikte omuz omuza başarıyla yürüttük. Olaylara, gelişmelere karşın zamanında ve hızlı aksiyon alarak Petrol Ofisi’ni daha da ileri taşıdık. Bu süreçte liderlik ettiğimiz akaryakıt ile madeni yağlar sektörlerinde başarılarımızı geliştirdik, yenilerini ekledik. 

“Organizasyonlarda lider kadar, ekip ve ekip ruhu da önemlidir”

Bugün elde ettiğimiz başarıların birçok değerlendirmede olduğu gibi iş dünyamızın profesyonelleri tarafından da ödüle layık görülmesini değerli buluyoruz. Bir organizasyonda şüphesiz lider önemlidir. Ama lider kadar; ekip, ekip ruhu ve bu ekip ruhu içerisinde bir bütün olarak çalışabilmek de başarı için çok büyük önem taşımaktadır. Petrol Ofisi’nde tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte ve onların önemli katkıları sayesinde şirketimizi yeni başarılara taşıdık. Bu başarıda tüm arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ayrı ayrı payı vardır. Önümüzdeki yıl için de yine aynı şekilde; en üst kademedeki yöneticimizden ön saha çalışanımıza kadar aynı ekip ruhu içerisinde Petrol Ofisi’ni çizgi üstünde tutmaya, yeni başarılar kazandırmaya ve yolların çok ötesine taşımaya devam edeceğiz.” 

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8