Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri’nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı

Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, imza attığı başarılı çalışmalarla ödüller almaya devam ediyor. Petrol Ofisi’nin son ödülleri, Türkiye Araştırmacılar Derneği – TÜAD tarafından; araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında sağladığı katma değeri, yarattığı etkiyi ve önemini vurgulamak üzere düzenlenen 8. Baykuş Ödülleri’nden geldi. Bu yıl 16 farklı kategoride 49 araştırmanın ödüllendirildiği Baykuş Ödülleri’nde Petrol Ofisi, istasyonlarında IPSOS tarafından istasyonlarda gerçek müşterilerle gerçekleştirilen ‘İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık’ araştırması ile iki ödüle birden uzandı.



Ödüller; ‘İnovatif Baykuş’ ve ‘Usta Baykuş’ kategorilerinden



Petrol Ofisi’nin ‘İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık’ araştırması; kalitatif ve kantitatif araştırma alanında, yenilikçi araştırma yaklaşımlarıyla sektörün büyümesine ya da genişlemesine katkıda bulunan yenilikçi projelerin değerlendirildiği ‘İnovatif Baykuş’ kategorisinde gümüş ödül aldı. Petrol Ofisi’nin araştırması ayrıca, fiyat, ambalaj, ürün ve reklam, promosyon, POP ve benzerleri gibi ürün, dağıtım kanalları, iletişim araçlarının ölçümlenerek seçilmesi, optimize edilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmaları kapsayan ‘Usta Baykuş’ kategorisinde de gümüş ödüle layık görüldü.



“Müşterilerimizle farklı yöntemlerle ve sürekli konuşuyoruz”



Petrol Ofisi’nin odağında müşterinin yer aldığına vurgu yapan Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, “Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, attığımız her adımda ilk önceliğimiz müşterilerimiz ve memnuniyetleridir. Bu yaklaşımla, her alanda olduğu gibi pazarlamada da analize ve analitiğe dayalı çalışmalar yürütüyoruz. Bu sistemi de gerçekleştirdiğimiz çok sayıda ve farklı araştırmalarla besliyoruz. Hizmet verdiğimiz, memnuniyetlerini hedeflediğimiz müşterilerimizle farklı yöntemlerle ve sürekli konuşuyoruz. Doğrudan müşterilerimize dokunmayı amaçlayan yenilikçi ve özgün araştırmalarımızdan biri olan ‘İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık’ araştırmamızın, bu alandaki en önemli STK’lardan birisi tarafından verilen Baykuş Ödülleri’nde iki ödül birden alması, bizler için özel bir anlam taşıyor” dedi.

Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç



‘İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık’



Petrol Ofisi, istasyonlarında kullandığı iletişimlerin müşterileri gözünde nasıl algılandığını anlamak ve kullandığı görsellerin performansını ölçmek üzere ‘İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık’ araştırmasını gerçekleştirdi. Farklı metodolojilerin kullanıldığı IPSOS tarafından yürütülen çalışmada; göz hareketlerinin takip edilmesiyle analiz edilen eye-tracking ölçümü, istasyondaki trafik akış analizi, müşterilerle derinlemesine görüşmeler ve istasyon çıkışlarında anket çalışması gerçekleştirildi. Müşterilerin istasyon deneyimini anlayarak, onların gözünde ne tür içeriklerin, iletişim materyallerinin dikkat çektiğini aktaran araştırma sonucunda, doğru iletişim yolu ve noktalarını keşfetme fırsatı yakalandı.