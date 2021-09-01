PETLAS TÜM ZAMANLARIN İHRACAT REKORUNU KIRDI

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, ülkemiz lastik sektörünün yerli sermayeli öncü kuruluşu PETLAS, 2021 yılı Ağustos ayında bugüne dek gerçekleştirdiği en yüksek aylık ihracat rakamına imza attı ve Türkiye ekonomisine 39 milyon dolar ihracat geliri sağladı.

Aylık ihracat tonajını Ağustos ayında 10 bin tonun üzerine çıkaran PETLAS, dünya pazarlarına 500 bin adet lastik ihraç etti.

İhracat Büyüme Hedefi Yüzde 40, 280 Milyon Dolar Ciro

Kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle dünya pazarlarında büyük ilgi gören PETLAS’ın 6 kıtada 120 farklı ülkeye yayılan ihracat pazarları arasında, ABD, Almanya, İtalya gibi büyük ölçekli otomotiv endüstri ve pazarına sahip ülkeler de yer alıyor. 2020 yılında küresel sağlık krizine rağmen ihracat rakamlarını büyük ölçüde koruma başarısı gösteren ve yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren PETLAS, 2021 yılı ihracat büyümesi hedefini de yüzde 25’ten yüzde 40 seviyesine revize etti.

2021 yılında özellikle ihracat tarafında başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, “PETLAS, küreselleşen ekonomi ve rekabet içerisinde ‘Türk Markası’ olgusunu dünyada hak ettiği yere taşımanın bilinciyle hareket ediyor. Ülkemiz ekonomisine hedeflerimizin üzerinde performansla ihracat geliri sağlamaktan gurur duyuyoruz. Yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile ürettiğimiz lastiklerimizle, Ağustos ayında rekor seviyede 39 Milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu başarı için tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, onlara teşekkür ediyorum. Başarımızın bize verdiği özgüven ve azimle, daha önce yüzde 25 düzeyinde belirlediğimiz 2021 yılı ihracat büyümesi hedefimizi, yüzde 40 bandına revize ettik. Ülkemize sağladığımız ihracat gelirlerini artırmak ve çeyrek milyar doların üzerinde, 280 milyon dolar düzeyinde ihracatla ülke ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürmek azmindeyiz” dedi.

ABD Pazarında Agresif Hedefler

PETLAS, ABD pazarına yönelik ihracatında da agresif hedeflerle hareket ediyor. ABD pazarına ihracatını orta-uzun vadede 100 milyon dolar düzeyine ulaştırmayı, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerinin sağladığı rekabet avantajıyla hızlı ve kalıcı büyüme elde etmeyi hedefleyen PETLAS, bu doğrultuda 60 milyon dolarlık yatırımını sürdürüyor.

Abdulkadir Özcan, PETLAS’ın Ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği bölgelerin Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa olduğunu, ihracatın 1000’e yakın konteyner ve TIR ile gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

700 Milyon Dolar Yatırım

PETLAS’ta, 2020 yılı içinde gerçekleştirilen kapasite artışına paralel olarak, mevcut ürün gamının çeşitlendirilmesine ve verimliliğin artmasına yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Özcan, “Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesine, 2005 yılındaki satın alma sonrasında yapılan ve son 10 yılda ivmesi artan yatırımların toplamı 700 milyon dolar seviyesine yaklaşmaktadır. Şirketimizde gerek iç pazarda, gerek ihracat pazarlarımızda lastik kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak en yüksek kalitede ürünlerin üretilmesi amacıyla yatırımlar sürekli bir şekilde devam ediyor. Türk lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider markası PETLAS, binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, 80 farklı desen ve 2500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye, yerli mühendislik ve Ar-Ge, yerli iş gücü ile üretiyor ve dünyaya satıyor. 2021 yılı içinde, ürün gamımızın tümünde, özellikle de kamyon otobüs (TBR) lastiklerde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.