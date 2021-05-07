Petkim, pandemiye rağmen üretimde kapasite kullanım oranını yüzde 92’ye çıkardı

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, etkisi devam eden pandemi sürecine rağmen, 2021’in ilk çeyreğinde de finansal performansını yükseltmeyi başardı. Global üretimde ve küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalara karşın üretimini aralıksız sürdüren Petkim, iç piyasanın ihtiyacı olan ürünleri tedarik etti. İlk üç ayda toplam cirosu 5 milyar TL’ye ulaşan şirketin satışları içinde iç piyasanın payı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 92’LERİ BULDU



2021 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Petkim, pandemi koşullarında sürdürdüğü kârlılık artışının yanı sıra küresel üretimin azaldığı bir ortamda ulaştığı kapasite kullanım rakamlarıyla da dikkat çekici bir performansa imza attı. Hammadde sıkıntısı nedeniyle pek çok petrokimya oyuncusunun üretimini kısıtladığı, hatta durdurduğu bir dönemde Petkim’in kapasite kullanım oranı yüzde 92’yi buldu. Petkim’in bu başarısında, yaptığı ilave yatırımlarla sağlanan operasyonel verimlilik artışı ve finansal araçların akılcı kullanımının yanı sıra STAR Rafineri ile gerçekleştirilen entegre üretimin büyük etkisi oldu. Dijital teknolojileri üretim süreçlerine başarıyla adapte ederek hammadde ve temel üretim girdilerinde yüksek verimlilik artışıyla çalışan STAR Rafineri, bu dönemde tam kapasiteyle faaliyetini sürdürerek Petkim’in ihtiyacı olan naftayı yüksek kalitede ve düzenli olarak sağladı. Pandemi dönemi boyunca, planlanan satış hedeflerini gerçekleştirmeyi başaran ve etkin işletme sermayesi yönetimiyle bütçe hedefleriyle uyumlu gelişimini sürdüren Petkim, 2021 yılının ilk üç ayında 892 milyon TL’lik net kâra ulaştı.



FAVÖK RAKAMLARINDA BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 56 ARTIŞ SAĞLANDI

2021 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, pandemi döneminde ihtiyacı artan tıbbi malzeme ve hijyenik ürünlerde kullanılan hammaddelerin üretimine yoğunlaşarak önceliği yurtiçi talebin karşılanmasına verdiklerini ve Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olarak bu dönemde yurt içi sanayicilerin taleplerini kesintisiz olarak karşıladıklarını belirtti. Tedarik zincirinde dünya genelinde yaşanan sıkıntılara rağmen üretimlerini aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Anar Mammadov,“Petkim olarak, bu zorlu süreçte global piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarını etkin bir şekilde yöneterek sağladığımız avantajları operasyonlarımıza yansıttık. Global ölçekte hammadde fiyatlarının ürün fiyatlarındaki artışın gerisinde kalması da bu süreçte etkili oldu” diye konuştu.

Yılın ilk çeyreğinde başarılı bir finansal performans sergilediklerini ifade eden Anar Mammadov, “FAVÖK (operasyonel kâr) rakamlarımız TL bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 56 artış gösterdi. Zor bir süreçte elde edilen bu performansımızda, inovatif çözümlerle operasyonel verimliliğin yükseltilmesinin büyük etkisi oldu. Fabrikalarımızda verimliliğin artması için yaptığımız ilave yatırımların tutarı 131 milyon TL’yi buldu.

Finansal sürdürülebilirliği destekleme hedefiyle borç ödemelerimizi önceliklendirerek, bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 478 milyon TL’lik net finansal ödemeyle de güçlü finansal yapımızı ortaya koyduk” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından olan International Finance Dergisi’nin açıkladığı Uluslararası Finans Ödülleri’nde ‘En İyi İşletme Sermayesi Yönetimi Ödülü’nü almıştık. Bu önemli ödülün hemen ardından açıklanan ilk çeyrek rakamlarımızın da, Petkim olarak sergilediğimiz başarılı performansın güçlü bir teyidi olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.