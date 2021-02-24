Perakende sektörünün depo ihtiyacı büyüyor

Romanya’daki perakende market zincirlerinin depolarının büyüklüğü 1 milyon m2’yi aşarken bunların yüzde 80’i, beş büyük perakende zincirine ait.

Economica.net’in yayınladığı araştırma habere göre lojistik merkez ve depoların inşaatı önümüzdeki dönemde online satış platformalarının artması ile birlikte daha da artacak.

EN FAZLA DEPO ALANINA PROFİ SAHİP

En büyük depo alanına 287 bin m2 ile Profi hipermarket sahip. Daha sonra Lidl 270 bin m2, Kaufland 77 bin m2, Carrefour 164 bin m2, Mega İmage 110 bin m2 ile en büyük depo alanına sahip perakende zincirler olarak CBRE’nin listesinde yer alıyor. Kaynak Hayat.ro