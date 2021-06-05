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Perakende Günleri'nden Faik Sönmez'e "Pandemi Başarı Ödülü"
Faik Sönmez, pandemi döneminde fiziksel mağazacılık anlayışını online platforma taşıyarak "Perakende Güneş Ödülleri" kapsamında "Pandemi Dönemi Başarı Ödülü" aldı.
İş Dünyası 05.06.2021, 22:20
Pandemi döneminde, mağazalardan fiziksel olarak alışveriş imkanı bulamayan müşterilerine randevu sistemi ve görüntülü
satış danışmanlığı hizmeti veren Faik Sönmez, "Uzaktan Görüntülü Satış Projesi" ile ödüle layık görüldü.
71 yıldır perakende sektöründe 37 mağazası ile hizmet veren ve Türk modasının öncü markalarından biri olan Faik Sönmez;
müşteri deneyiminden ürün geliştirmeye, inovatif uygulamaya, dijitalleşmeye ve sektöre katkılarıyla pandemi döneminde
adından sıkça söz ettirdi.
2001 yılından bu yana sektörün nabzını tutan ve bu yıl 20.'si düzenlenen "Perakende Günleri" 2-3 Haziran'da Haliç Kongre
Merkezi'nde düzenlendi.