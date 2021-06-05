Perakende Günleri'nden Faik Sönmez'e "Pandemi Başarı Ödülü"

Pandemi döneminde, mağazalardan fiziksel olarak alışveriş imkanı bulamayan müşterilerine randevu sistemi ve görüntülü

satış danışmanlığı hizmeti veren Faik Sönmez, "Uzaktan Görüntülü Satış Projesi" ile ödüle layık görüldü.

71 yıldır perakende sektöründe 37 mağazası ile hizmet veren ve Türk modasının öncü markalarından biri olan Faik Sönmez;

müşteri deneyiminden ürün geliştirmeye, inovatif uygulamaya, dijitalleşmeye ve sektöre katkılarıyla pandemi döneminde

adından sıkça söz ettirdi.

2001 yılından bu yana sektörün nabzını tutan ve bu yıl 20.'si düzenlenen "Perakende Günleri" 2-3 Haziran'da Haliç Kongre

Merkezi'nde düzenlendi.