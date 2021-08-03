PepsiCo, Tropicana ve Naked'ı 3 milyar dolara satıyor: Sağlıklı ve kalorisiz ürünlere yönelecek

PepsiCo Inc, Kuzey Amerika'daki Tropicana, Naked ve diğer meyve suyu markalarındaki kontrol hisselerini özel sermaye şirketi PAI Partners'a 3,3 milyar dolara satacağını açıkladı.

PepsiCo CEO'su Ramon Laguarta, satışın PepsiCo'nun sağlıklı atıştırmalıklar ve sıfır kalorili içecekler portföyünü büyütmeye odaklanmasını sağlayacağını söyledi.

Şirket, yeni ortak girişimde yüzde 39 hissenin yanı sıra markaların ABD'de özel dağıtım haklarına da sahip olacak.

PepsiCo, 1998 yılında dünyanın en tanınmış meyve suyu markalarından biri olan Tropicana'yı yaklaşık 3,3 milyar dolar karşılığında, meyve suyu üreticisi Naked Juice'ı ise yaklaşık on yıl sonra 150 milyon dolara satın almıştı.