PELİSTER,İKMİB’DE REKOR OYLA GÜVEN TAZELEDİ!

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Birliği’nin (İKMİB) seçimleri 7 Nisan Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sektörün önde gelen temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen seçimde, mevcut başkan Adil Pelister ve ekibi “Yola devam” dedi.

BUGÜNE DEK GÖRÜLMEMİŞ OY ÇOKLUĞU İLE SEÇİLDİLER

PLAT Derneği Başkanı ve Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer ÖZER, Seluz Kimya CEO’su Murat ÖZTÜRK ve Erkul Kozmetik A.Ş.’nin İhracat Müdürü Uğur ADIYAMAN’ın yönetim kurulunda yer aldığı Adil PELİSTER’in ekibi seçimin kazananı oldu. 2018 yılından bu yana İKMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 1657 geçerli oyun 1002'sini alarak yeniden başkan seçildi.

İMER ÖZER YENİDEN İKMİB YÖNETİM KURULUNDA

PLAT Derneği Başkanı ve Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer ise 4 yıldır sürdürdüğü başkan yardımcılığı görevinin ardından 2. Dönemde de yönetim kurulunda yer alacak. İKMİB çalışmaları, 2. Dönemde de 4 yıl daha Adil Pelister ve ekibi tarafından sürdürülecek. Plat Derneği üyelerinden; Kale Kimya Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş., Parkim Parfüm Plastik ve Kimya San. Ltd. Şti., Burhan Global Tic. A.Ş., Endeks Kimya San. ve Tic. A.Ş. Adil Pelister’in ekibinde yer alacak.

“SEKTÖRE FAYDA SAĞLAYACAK PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Seçim zaferi sonrası konuşan PLAT Derneği Başkanı ve Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer, “Sektörün kazanması en büyük temennimiz. Geçmiş 4 yılı değil de gelecek 4 yılı kaybetmemeyi seçen bütün ihracatçılarımıza teşekkürü borç biliriz. Yeniden sektöre fayda sağlayacağımız projelerle üyelerimizin hizmetinde olacağız. Bize güvenerek destek olan tüm üyelerimize teşekkürler” diye konuştu.