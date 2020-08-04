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Patronlara kötü haber: Bağkur'a zorunlu yönlendirme maaşları azaltacak

Kendi işyerinde SGK'lı olarak çalışanlar zorunlu olarak Bağ-Kur'a yönlendirildi. Bu durum, binlerce patronun emeklilik maaşlarında 2 bin liranın üzerinde azalmaya yol açacak.

İş Dünyası 04.08.2020, 09:55
2016
Patronlara kötü haber: Bağkur'a zorunlu yönlendirme maaşları azaltacak

Emekli olmak için başvuruda bulunan pek çok şirket sahibi SGK sürprizi ile karşılaştı. Kendi işyerinde SGK'lı olarak çalışanlar zorunlu olarak Bağ-Kur'a yönlendirilmeye başlandı. Bu durum binlerce patronun emeklilik maaşlarında 2 bin liranın üzerinde azalmaya yol açacak.

Ekim 2008'den önce, çalıştığı şirkette ortak olanlar, AŞ'de kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi, genel müdür olanlar ile limited şirkette ortak olanlar, Bağ-Kur'lu oldukları dönemde ara vermeksizin prim yatırmış olmaları şartıyla SGK'dan emekli olabiliyorlardı. SGK, 24.04.2019 tarih ve E.6285868 Sayı ile yayınladığı 2019/9 nolu genelgesi ile bu uygulamaya son verdi.

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine ilişkin hazırlıklar şimdilik rafa kaldırılsa da bu kez işçiler yerine, patronların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili bir tartışma başladı. Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, patronların zorunlu olarak Bağ-Kur'dan emekli edilmesine yönelik düzenlemeyi DÜNYA'ya değerlendirdi.

Halen, kendi nam ve hesabına iş yapan kişiler ile bir şirket ortağı olarak çalışma hayatına devam eden kişiler sosyal güvenlik kuruluşu olarak Bağ-Kur'a tabi olduğunu belirten Sezer, çalışma hayatının gereği olarak hem bir veya birkaç işyerinde ücretli olarak çalışıp hem de bir şirket ortağı olarak çalışma hayatını devam ettiren kişilerin bulunduğunu bildirdi. AŞ'lerde kurucu ortak veya yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket ortaklarının hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olacağının net olmadığını dile getiren Sezer, “Bu fiili durum ayrı şirketlerde olabileceği gibi bir AŞ'lerde genel müdür olarak çalışan kişinin kendi çalıştığı şirkete ortak ve yönetim kurulu üyesi olması halinde olduğu gibi, tek bir şirketede olabilir. Yani kişi şirketin hem ortağı hem de çalışanıdır” dedi.

SGK'nın bu konudaki tereddüdü gidermek için 2008 yılı Ekim ayını milat olarak kabul ederek, bu tarihten sonra SSK'lı olarak çalışanların şirkete ortak olmaları halinde, SSK'lı olarak çalışmaya devam etmelerinin önünü açtığını vurguladı. Bu durumda prim ödemelerine ara verilmemesi şartı getirildiğini hatırlatan Sezer, "Bu şartların oluşması halinde kişi Bağ-Kur'lu olması gerekirken istemesi halinde SSK'lı olarak çalışmaya devam edebilecek ve SSK' dan emekli olabilecektir. Ancak Bağ-Kur'lu olduğu dönem içinde SSK'ya ara vermesi halinde sosyal güvenlik kurumu zorunlu olarak Bağ-Kur'a dönecektir” diye konuştu.

Emeklilik hakkı geriye dönük kaldırıldı

SGK'nın 24 Nisan 2019'da yayınladığı bir genelge ile daha önce SGK'dan emekli olma hakkı tanınan kişilerin artık SGK'lı olamayacağını hükme bağladığını vurgulayan Sezer, “Bu genelge ile birlikte geçmiş dönem kazanılmış haklar yok sayılmıştır” dedi. 2006'da tüm sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplandığını hatırlatan Sezer, “Üstelik böyle bir sistemin hem idare hem de çalışanlar açısından daha kolay uygulanabilir ve anlaşılabilir olmasına rağmen hala bu sistem hayata geçirilmemiştir. SGK'mız çalışma hayatında birleştirici olmak yerine, çalışanların kategorilerini belirlemeye çalışılmakta bu da yetmiyormuş gibi kişilerin geçmişten gelen kazanılmış hakları yok sayılmaktadır” şeklinde konuştu.

2008'deki mevzuata göre SGK'den emekli olmak isteyenlerin taleplerinin reddedilerek, dava açma seçeneğinin sunulduğunu söyleyen Sezer, “Üstelik dava süresi boyunca emeklilik işlemleri yapılmıyor” dedi.

5500 yerine 3000 TL emekli maaşı

Durumun gereksiz hukuki ihtilaflara sebep olacağının altını çizen Yılmaz Sezer, "Yanlış uygulama ile devlet ve vatandaş gereksiz yere karşı karşıya getirilmekte ve işyükü artırılmaktadır. Hem Kurum çalışanlarını hem de emeklilik işlemlerini yapan kişileri sıkıntıya sokan bu konunun yetkililer tarafından yeniden değerlendirilerek mevcut hukuksuz uygulamanın bir an evvel değiştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı. Sezer, 2008 yılından itibaren SSK'lı olup aynı zamanda şirket ortağı olan kişilerin SSK'ya ara verip vermediklerine bakılmaksızın doğrudan Bağ-Kur'lu olarak işlem gördüklerini söyledi. Öte yandan yürürlükteki mevzuat uyarınca SGK'dan emekli olması gerekirken, Bağ-Kur'dan emekli olacak bir kişinin aylık ücretinde 2 bin liradan fazla fark oluşacağını belirten Yılmaz Sezer, "5 bin 500 liraya kadar SGK'dan maaş alabilecek bir kişi bugün 3 bin-3 bin 500 lira almak zorunda kalıyor. Birçok kişi ise davanın uzun süreceği gerekçesiyle düşü maaşa razı olarak dava açma seçeneğini kullanmıyor” şeklinde konuştu.

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