PASHA Bank, tarım sektörüne kaynak sağlamaya devam ediyor
PASHA Bank ve OMG Capital Advisors, Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere % 17,00 basit faizle, ortalama 342 gün vadeli 40.000.000 TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirdi. JCR Eurasia’dan AA- (Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir Kategori) kredi notuna sahip olan ihraca kurumsal yatırımcının ilgisi yüksek oldu.
Üç dilim halinde ihraç edilen VDMK’ın ilk diliminin vadesi 14 Ağustos 2021’de, ikinci diliminin vadesi 15 Eylül 2021’de ve son diliminin vadesi 15 Ekim 2021’de dolacak.
PASHA Bank üçüncü kez gerçekleştirdiği VDMK ihracıyla sermaye piyasalarından tarım sektörüne çiftçilerin hasat vadeleri ile uyumlu fonlanma imkanı sağlamıştır.
Pandemi sürecinde ikinci kez gerçekleşen bu ihraç, hem Tarfin’in iş modelinin sürdürülebilirliği hem de VDMK’ların finansman modeli olarak reel sektörün finansmanında oynayacağı rolü tekrar kanıtlamıştır.
Tarfin Tarım A.Ş. Türkiye genelinde 47 il, 3.100 köydeki çiftçilere, 220 satış noktasında rekabetçi fiyatlarla ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkanlarıyla gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdileri satışı alanında faaliyet göstermektedir.
PASHA Bank, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet vermektedir.
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