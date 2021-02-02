PASHA Bank, 2020 yılında nakit kredilerini yüzde 37 artırdı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü istikrarlı büyümesini tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen 2020 yılında da devam ettirdi. Mart 2020’de kuruluşunun 5. yılını kutlayan PASHA Bank, 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı. PASHA Bank, 2020 yılında geçtiğimiz yıla göre %26 büyüyerek aktif büyüklüğünü 2,179 milyon TL’ye, nakit kredilerini %37 artırarak 1,493 milyon TL’ye, net karını ise %22 yükselterek 31,4 milyon TL’ye çıkardı.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu “BBB+”dan “A-”ye yükselttiği PASHA Bank’ın not görünümü ise durağan olarak açıklandı. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin, sermayedarları için stratejik öneme sahip olması ve hissedarlarının güçlü mali desteğinin süreceği beklentisi kredi notunun yükseltilmesinde etkili oldu.

PASHA Bank, bugüne kadar yurtiçinde Türk Lirası cinsinden bono ve sukuk ihraçlarının yanı sıra Azerbaycan’da da ABD Doları ve Euro cinsinden yaptığı tahvil ihraçlarıyla kaynak yapısını çeşitlendirirken, bu ihraçlar yoluyla gerçekleşen borçlanma tutarı geçtiğimiz yıla göre %44 oranında ki artışla 687 milyon Türk Lirası büyüklüğe ulaştı.

PASHA Bank, 2020 yılı içinde teknoloji ağırlıklı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yatırım yaparken aynı dönemde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçları ile sermaye piyasalarından kaynak sağlanmasına aracılık etti, tarım ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren müşterilerinin 90 milyon TL tutarında finansal kaynağa erişimini sağladı. Barındırdığı çoklu teminat yapısı ile geçekleştirdiği VDMK ihracı ile Sermaye Piyasalarında bir ilke imza attı. PASHA Bank 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık stratejisi doğrultusunda reel sektörün finansal kaynakla buluşmasında etkin rol oynamaya devam edecektir.