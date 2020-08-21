Parkede yükselen değer Hijyenik zemin çözümleri

İyi bir dekorasyon kadar hijyenin sürdürülebilirliği de bir konfor meselesiyken, her şey bir mekanın tüm ağırlığını üstlenen zeminde başlıyor. A+ (düşük emisyon) sertifikasına sahip olan DesignFloor zemin ürünleri, uçucu organik bileşiklerin (VOC) salınımını minimuma indirerek ve uygulandıkları alanlardaki hava kalitesini artırarak daha hijyenik ve sağlıklı iç mekanlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ile ilgili kriterlerin sağlandığını gösteren, Avrupa Pazarı'na onaylı ürünleri temsil eden CE sertifikasyonu da bulunan ürünler, hijyenik olarak Avrupa standartlarına entegre durumda.

Nem nüfuzunu ve haşere barınımını önleyen özel kilit sistemi

Ham zeminleri estetik biçimde kaplayan parke ürünleri ahşap hammadde içerdiği için su ve nemden olumsuz etkileniyor. Bu da ürün yapısını bozarak hijyenik anlamda zemini korumasız bırakıyor. DesignFloor Hi-Tech Laminat Parke ürünleri nemin ahşaba nüfuz etmesini engelleyen, dünyadaki en üst kaliteye sahip overlay tabakalarına sahipken, özel kilit sistemi ile de suya dayanıklılık göstererek hijyenik yapısını sürdürüyor. Ürünler su ve nem dayanımına ek olarak özel yapısı sayesinde haşere barındırmıyor. Aynı zamanda alerji duyarlılığına uygun olan DesignFloor çözümleri, alerjisi bulunan kullanıcılar için de ideal bir teknolojiyle üretiliyor.

Parkelerin hijyenik sürdürülebilirliğinde kullanıcının da sorumluluğu var

Parke bakımı ve hijyenik niteliklerin korunması hakkında bilgi veren DesignFloor Genel Direktörü Fatih Aslan, tüm parke türlerinin farklı yapısal özellikleri ve bakım ihtiyaçları olduğunu ifade etti. DesignFloor Hi-Tech Laminat Parke ve LVT ürünlerindeki yüzey teknolojilerinin su ve neme karşı artırılmış bir dayanım sağladığını belirten Fatih Aslan, masif parkeler ve lamine parkelerin doğal ahşap yapıları nedeniyle daha hassas bir bakıma ihtiyacı olduğunu da ekledi. Bunun yanı sıra masif ve lamine parkelerin hijyenik yapılarının korunması halinde insan doğasına dost bir atmosfer sağladığını kaydeden Aslan, “Parkelerin hijyen açısından sürdürülebilirliği aslında montaj aşamasında başlıyor. Parke döşenecek alanın hazırlanma aşaması çok önemliyken özellikle parkenin altına yerleştirilen şiltelerin boşluksuz olması gerekiyor. Bu boşlukların bırakılması yalıtımı olumsuz etkileyerek parkenin yapısında bozulmalara ve hijyenik özelliklerin kaybolmasına yol açıyor. Bu nedenle kapı eşiklerinin ve varsa süpürgeliklerdeki boşlukların sıklıkla süpürülmesi ve temizlenmesi son derece elzem. Aksi takdirde bu noktalarda türeyebilecek haşereler parkelerin ömrünü kısaltıyor. Hiçbir parke türü suya karşı tam dayanım sağlamıyor. Bu nedenle parkelerin olabildiğince az su ile temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Laminat parkelerde temizlik işlemi süpürge veya vakumlu süpürge ile ya da az deterjanlı su ile ıslatılan bir bez ile yapılmalı ve işleminin ardından zemin ıslak ise hemen kurulanmalı. Kullanıcılar zemin türlerine en uygun temizlik ürünlerini de DesignFloor’dan tedarik edebiliyor” dedi.