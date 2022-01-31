Param’da maaş zammı piyasa ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti!

Param çalışanları zamdan memnun

Finansal teknoloji alanında çalışan profesyonellerin katılımıyla yapılan sektörel ankete göre 2022’nin ilk altı ayı için zam beklentisinin yüzde 41 olduğu ortaya çıkmıştı. Son ekonomik gelişmeleri, performans raporlarını ve sektörel beklentileri değerlendiren Param Yönetim Kurulu; en düşük ücretli çalışan maaşında yüzde 160,87 oranında artış sağlarken, çalışanların toplam maaşlarında ise ortalama yüzde 62,14 zam yapıldığını açıkladı.

Maaş zammının enflasyon ve sektörel beklentilerin üstünde gerçekleşmesi Param çalışanlarını da memnun etti. Öte yandan Param; bu gelişme ile 2022’nin enflasyon oranı üstünde zam yapan markaları arasında yerini almış oldu.