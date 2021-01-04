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Pandeminin yıldızları kurye, lojistik, e-ticaret

Pandemi döneminde pek çok işletme küçülmeye gitti, bazıları ise kapanmak zorunda kaldı. Bu süreçte hizmet sektöründe de birçok kişi işsiz kaldı. İş arayanların başvurularına 24 saat içinde cevap almalarını garanti eden mobil uygulama 24 Saatte İş, bu dönemdeki iş ilanı datalarını açıkladı.

İş Dünyası 04.01.2021, 13:12
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Pandeminin yıldızları kurye, lojistik, e-ticaret

Pandemi döneminde pek çok işletme küçülmeye gitti, bazıları ise kapanmak zorunda kaldı. Bu süreçte hizmet sektöründe de birçok kişi işsiz kaldı. İş arayanların başvurularına 24 saat içinde cevap almalarını garanti eden mobil uygulama 24 Saatte İş, bu dönemdeki iş ilanı datalarını açıkladı. Bu verilere göre yeme-içme, perakende gibi sektörlerde ilan sayıları hızla düşerken, sanayi, depo-lojistik tarafındaki ihtiyaçlar ciddi şekilde arttı. Mart ayından beri yaklaşık 36 bin kişinin iş bulmasına aracılık eden 24 Saatte İş’te iş bulunan sektörlere bakıldığında kargo/kurye/lojistik, satış, imalat, idari ve perakende/mağazacılık ilk sıralarda yer aldı. 

Pandemi döneminde sağlıkla birlikte insanların endişe duyduğu bir diğer konu işleri oldu. Pek çok işletme küçülmeye hatta kapanmaya giderken birçok kişi de işsiz kaldı. Özellikle hizmet sektöründe yer alanlar, insanlarla birebir iletişimde olan sektörler bundan zarar görürken bazı iş kolları ise artan iş yükü nedeniyle istihdamı artırdı. Doğru iş ile doğru adayın hızlı ve efektif bir şekilde karşılaşmasının ne kadar önemli olduğundan yola çıkarak kurulan 24 Saatte İş, pandemi dönemindeki iş ilanları datalarını paylaştı. 24 saat içerisinde iş başvuruna cevap alınmasını garanti eden 24 Saatte İş uygulaması ile zorlu iş arama sürecinin pratik hale getirilmesi ve adaylara yakın lokasyonlardaki en uygun işlerin sunulması hedefleniyor.

Yeme içme sektörü ilanları düştü, sanayi, lojistik ilanları arttı

24 Saatte İş verilerine göre pandemi öncesindeki süreçte yeme-içme, perakende ve çağrı merkezleri ilanları, pandemi sonrasında ise kurye, lojistik, e-ticaret ve üretim ile ilgili ilanlar ön plana çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep en çok ilan verilen iller olurken bölgesel olarak sektörler farklılık gösterdi. Pandemi sonrasındaki süreçte Tekirdağ ve İstanbul Hadımköy tarafında sanayii ilanları yoğunluktayken, pandemi öncesi süreçte Kadıköy, Nişantaşı, Bakırköy tarafında kafe, restoran ve satış danışmanı ilanları yoğunlukta oldu. 

İlanlarda sektörel kompozisyon değişti

24 Saatte İş kurucularından Gizem Yasa, pandemi döneminin tahminleri ve beklentileri alt üst eden bir dönem olduğunu söylüyor: “İlan sayısında bu dönemde çok büyük bir değişiklik olmamasına rağmen sektörel kompozisyon değişti. Yeme, içme, perakende gibi sektörlerde ilan sayıları hızla düşerken, sanayi, depo-lojistik tarafındaki ihtiyaçlar ciddi şekilde arttı ve bu sektörlerde eleman ihtiyacı doğdu.”

24 saat içinde cevap alma garantisi

24 Saatte İş kurucularından Mert Yıldız ise, 24 Saatte İş olarak pandeminin etkilerinin görüldüğü Mart ayından beri yaklaşık 36 bin kişinin iş bulmasına aracılık ettiklerini belirtiyor. İş bulan 36 bin kişinin sektörlerine bakıldığında ilk sırada 7.112 ile kargo/kurye/lojistik yer alıyor. Ardından 5.542 ile satış, 3.891 ile imalat, 3.890 ile idari ve 3.501 ile perakende/mağazacılık geliyor. Listede öne çıkan diğer sektörler ise restoran, temizlik, teknoloji ve tanıtım olarak sıralanıyor. Sistemlerinde 90 bin şirket ve 2,5 milyon aday bulunduğunu belirten Yıldız, “Adaylar 2 dk içinde temel bilgilerini girerek hızlıca yakınlarındaki iş ilanlarına ulaşabiliyor. İşverenler de aradıkları profildeki adaylarla 24 saat içinde iletişime geçerek süreci başlatabiliyor. Hızın çok önemli olduğu günümüzde adayların günler, haftalar hatta bazen aylar süren iş arama sürecini kısaltıyor, teknolojinin gücünü arkamıza alarak iş arama sürecini adaylar için pratik ve keyifli bir hale getiriyoruz” diyor.

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