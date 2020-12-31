banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?
2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!

Pandemide ekonominin son kalesi E-Ticaret

Pandemi bir yandan dünya ekonomilerinin dayanma gücünü zorlarken diğer yandan da e-ticaretin büyümesine büyük bir ivme kazandırdı.

İş Dünyası 31.12.2020, 12:31
2013
Pandemide ekonominin son kalesi E-Ticaret

Pandemi sürecinde birçok sektör hayatta kalma mücadelesi verirken e-ticaret sayesinde büyüme atağında olanlar da var. Pandemi yaşattığı bu zorluklarla şirketlerin iş modellerini, üretim ve dağıtım kanallarını yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor.

E-ticarette ilk 6 ayda yüzde 64’lük büyüme

Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, 2019 e-ticaret rakamlarının, 2020’nin ilk altı aylık dönemiyle karşılaştırıldığında, yüzde 64’lük büyüme yaşandığını dile getirdi. Servet Şerifoğlu; “Yılın ilk altı aylık dönemi, 2019’un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında e-ticaret hacminin 91 milyar türk lirasına ulaştığı görülmektedir. E-ticaret sektörünün bu hızla giderse pandeminin de etkisi ile seneyi 200 milyar gibi bir rakamla kapatması süpriz olmayacaktır. Bu gelişmeye paralel olarak kozmetik sektörü de 2019’un ilk 9 ayına göre %26 artış ile 10,5 milyar seviyesine ulaştı, 2020 yılı sonunda 14 milyarı bulması öngörülüyor” dedi.

Koronavirüs, dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösterdi

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve bu değişime ayak uyduramayanların sektörde var olmalarının mümkün olmadığını belirten Servet Şerifoğlu; bu süreçte özellikle kozmetik, kişisel bakım, sağlık, gıda, bilişim teknolojileri, kimya, e-ticaret, lojistik, perakende ve ihracata dayalı sektörlerdeki şirketler için yeni fırsatlar oluştuğunu belirtti. Şerifoğlu; “Yükselen e-ticaret grafiğini değerlendirdiğimizde önemli aktörlerin başında kozmetik ve kişisel bakım sektörleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde tüketiciler, evde kaldıkları süre boyunca ihtiyaçlarını güvendikleri e-ticaret siteleri aracılığıyla aldılar. Dolayısıyla e-ticaret satışlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Zaten Türkiye’de e ticaret, yükselen bir büyüme grafiği çiziyordu ancak pandemi bu dinamiği çok farklı bir noktaya taşıyarak, alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirdi” dedi.

Krizi fırsata çevirme şansımız yüksek

Kriz döneminde yeni normaller oluştuğunu ve bu değişikliklere hızlı adapte olarak yol haritalarını yenileyen şirketlerin büyüdüğünü dile getiren Şerifoğlu, Krizi fırsata çevirebilen şirketlerin, dijital dönüşümü başaran şirketler olacağını söyledi.

“Sektörün en önemli global oyuncularından biri olma hedefiyle yola çıktık”

AR-GE ve inovasyon odaklı bir çalışma vizyonu geliştirdiklerini dile getiren Servet Şerifoğlu; “Biz ürünlerimizi dünyanın her yerine ulaştırmak ve başarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. E ticaret hacmimizi doğru kullandığımızda dünya bazında gücümüzü katlayabilir ve ihracatımızı artırabiliriz. Kozmetik sektöründe ve e ticarette güven çok önemli. Ürünün içerik ve kalitesinin yanı sıra tüketici üzerinde bırakılan olumlu izlenim, markanın değerinin yükselmesine yardımcı oluyor. Güven birinci önceliğimiz ve işimizi daha ileri taşımak istiyoruz. Müşterilerimizden memnuniyetlerini bildiren geri dönüşler almak en büyük motivasyonumuz” diyerek sözlerini tamamladı.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12