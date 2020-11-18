Pandemi sonrası en büyük fuar: MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı başladı

Hibrit fuar olarak gerçekleştirilecek olan “MÜSİAD EXPO Fuarı” 18 Kasım 2020 Çarşamba günü gerçekleşen açılış ile TÜYAP’ta başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi ve katılımıyla gerçekleşecek fuar, 40 binden fazla şirketi temsil eden 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor.

Hibrit fuarda katılan firmalara 90 metrakere stand zorunluluğu getirildi. Standlarda aynı anda maksimum 15 kişi olabilecek. Aynı şekilde pandemi düzeni ile içeri aynı anda alınacak ziyaretçi sayısında da sınırlama olacak.





18-21 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini pandemi önlemleri ile ağırlayacak olan fuar pandemi döneminin ilk fuarlarından olacak.

Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile iş birliği anlaşmaları imzalayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Akademi-Kamu-Sanayi üçgenindeki çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile iş birliği anlaşmaları imzalayan ve ortak projeler üreten MÜSİAD, bu strateji doğrultusunda son olarak Düzce Üniversitesi ile iş birliğine gitti.

MÜSİAD Düzce şubesi mensubu 55 değerli üyenin, Düzce Üniversitesi'nin geliştirdiği ürünlere pazar sağlamak amacı ile kurdukları bir şirket olan Formlife'ın bitki ürünleri markası "Herbynia" ve "Ultranatura" markasınını ürünleri de fuarda tanıtılacak. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da Cuma günü fuara katılım sağlayacaklar.

Müsiad Expo, Müsiad Ticaret Fuarı Nedir?

Yenilikleri kucaklayan ve global trendleri takip eden MÜSİAD EXPO Fuarı, dünya çapında destek ve talep görüyor. Birçok farklı sektörden katılımcıyı ağırlayan MÜSİAD EXPO Fuarında düzenlenen organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri ile Türkiye’nin ticari bağlarında gelişme sağlamak amaçlanıyor.