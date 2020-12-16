"Pandemi nedeniyle artan işsizliğe çare olmaya çalışıyoruz"

Doğrudan satış sektöründe lider olma hedefiyle ilerleyen Unice Multibrand Türkiye'nin Genel Müdür Yardımcısı Fatih Duman, sektörün her yıl %10 büyüdüğüne, fırsatların ise çok daha büyük olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye'nin doğrudan satışla ilgilenebilecek 20 milyon kişilik bir potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Fatih Duman, “Bu işin doğduğu yer olan Amerika, 300 milyon nüfusa ve binden fazla doğrudan satış şirketine sahip. Türkiye'de ise irili ufaklı 115 şirket olsa da güçlü oyuncuların sayısı az. Çalışanların ve tüketicilerin de öyle. Burada büyük bir fırsat görüyoruz. Türkiye'de doğrudan satışla ilgilenen yaklaşık 2 milyon kişi var ama bunun en az 10 katı kadar bir potansiyel söz konusu ” diyor.

Girişimciler kendi işlerinin patronu

Fatih Duman, Unice Multibrand Türkiye olarak 10 bin girişimciyle başladıklarını, 2021 yılı sonuna kadar 300 bin kişiyi hedeflediklerini belirterek, “Pandemi sürecinde pek çok kişi işini ve gelirini kaybetti. Biz, girişimciler katarak sektörü büyütürken pandemi nedeniyle artan işsizliğe de çare olmaya çalışıyoruz. Girişimcilerimizi iş ortaklarımız olarak nitelendiriyoruz, onlar bizim tek satış kanalımızı oluşturuyorlar. İster ev hanımı ister sektör profesyoneli olsunlar fark etmez, bir anlamda kendi işlerini kuruyorlar" açıklamasında bulunuyor.

Girişimciler için sermaye gerektirmeyen, doğru planlanmış bir kazanç modeline sahip olduklarını da söyleyen Fatih Duman, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Girişimciler ürünlerimizi indirimli olarak satın alabiliyor ve tasarruf kazancı elde ediyor. Aldıkları ürünleri %43 kârla satabiliyorlar; bu da satış kazancı. Üçüncü kazanç ise insanların hayallerini gerçekleştirmesinin yolu, biz buna 'ekip kazancı' diyoruz. Çok katlı pazarlamada bir iletişim ağı yapısı var. Sisteme üye olan kişi yakın çevresinden başlayarak başkalarını da sisteme dahil ediyor. 'Benim üyem, üyemin üyesi' şeklinde bir yapılanma modeli geliyor. Bu noktada girişimcilere, ekipleriyle birlikte ulaştıkları cironun %20'si kadar grup primi veriyoruz. Ayrıca her ulaştıkları unvan için 300 bin liraya kadar nakit ödüller sunuyoruz. O nedenle girişimcilerimize çok rahatlıkla 'Bu iş sizin hayatınızı değiştirebilir, hayal ettiğiniz kazançlara ulaşabilirsiniz' diyebiliyoruz."

Kişisel bakımdan ev bakımına yüzlerce ürün

Ukrayna'da 2017 yılında kurulan Unice Multibrand'in “know how”ından yararlanarak çalışmalarını sürdüren Unice Multibrand Türkiye; Unice, Akten Kozmetik ve Fon Kozmetik markalarının yanı sıra kalite sertifikalarına sahip 23 farklı markanın ürününü satışa sunuyor. Bu markalar arasında Thalia Natural Beauty, Beany, PhytoComplex AHL, Bea's, ClaraLine, Unice Home Care, AllesKlar da bulunuyor. Unice Multibrand Türkiye kataloglarında renkli kozmetikten cilt ve saç bakıma, parfümden sağlıklı yaşam ve ev bakıma kadar uzanan geniş bir yelpazede “doğal, kaliteli, teknolojik, insana ve doğaya saygılı” yüzlerce yer alıyor.