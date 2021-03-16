Pandemi hazır giyim sektöründe inovasyonu tetikledi

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görülmesinin ardından geçen 1 yıllık süre içerisinde erkek giyim sektöründeki trendler de değişti. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, farklılaşan iş modelleri hakkında şunları söyledi: “Bu dönemde doğal olarak online satışlarımız arttı. 7 /24 açık olan ve tüm Türkiye’ye hizmet veren giovanegentile.com üzerinden alınan siparişler, üstün hijyen tedbirleri doğrultusunda müşterilerimize ulaştırılmaya pandemi sürecinde de devam etti. 2020 yılında e-ticaret ciromuzu yüzde 160 arttırdık. Online mağazamızın kuruluşu yeni olmasına rağmen bizim için e-ticaret kanalı çok önemli. Bu yıl içinde e-ticaret kanallarını genişletmek gibi yatırım planlarımız da var. Ayrıca bu süreçte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek VIP ayrıcalığını Loyalty Programımız dahilinde online mağazamıza taşıdık. Program kapsamında datamızda kayıtlı olan tüm VIP mağaza müşterilerimiz, online mağazalarımızda da özel VIP indirim oranlarıyla alışveriş yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip olan sistemimiz; hızlı ödeme, birden çok gönderim adresi depolama ve güvenli takip gibi teknik konularda oldukça kuvvetli. Aynı bağlamdaki iş fikirlerimiz bununla sınırla kalmayacak. İlerleyen zamanlarda yeni dijital modellerimizi kamuoyuna ve müşterilerimize sunarak ilerlemeye devam edeceğiz. Öte yandan yerinde karar dönemiyle birlikte AVM’lerde ve cadde mağazalarındaki fiziki satışlarda da artışlar olacağını öngörüyoruz. Mağazalarımızda hijyen tedbirlerini maksimumda tutmaya devam edeceğiz.”

“Teknolojiyi koleksiyonlarına adapte eden markalar farklılaşacak”

Pandeminin giyim tercihlerinde önemli değişiklikler yarattığını vurgulayan Zaur Samedov, bu döneme ilişkin dikkat çeken stilleri şöyle değerlendirdi: “Pandemiyle birlikte erkeklerin giyim tercihlerinde çeşitli değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle rahat hareket etmeyi sağlayan casual giyim gibi tarzlar bu süreçte ön plana çıktı. Ayrıca pandemi, hazır giyim sektöründe inovasyon faaliyetlerinin daha da yoğunlaşmasına sebep oldu. Biz de artan hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için üstün teknolojili anvitiral koleksiyonumuzu ürün gruplarımıza entegre ettik. Bundan sonraki süreçte teknolojiyi ürün yelpazesine adapte eden markalar sektörde daha farklı bir konumda olacak. Giovane Gentile olarak müşteri beklentilerini sürekli analiz edip onları kaliteli ve inovatif ürünlerle buluşturma bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Koşulsuz müşteri memnuniyeti kapsamında iadeleri süre vermeden gerçekleştiriyoruz. Yani iade süresi için 30 ya da 60 gün demiyoruz. Satış hacmimizi arttırmak ve sektörün daha fazla hazar görmesini engellemek için sürekli yeni formüller geliştiriyoruz.”