Pandemi döneminde kuryeye olan talep yüzde 300 arttı!

Geçtiğimiz yılın mart ayında Türkiye gündemine giren pandeminin ekonomi üzerindeki etkisi devam ediyor. Gerek küresel gerekse ülke düzeyinde ortaya çıkan büyük gelir kayıpları istihdamı aynı oranda etkiledi, buna bağlı olarak da işsizlik önemli ölçüde arttı. Ancak pandemi bazı sektörlerin önemini de aynı oranda artırdı; bunlardan biri de lojistik sektörü oldu. Lojistik konusunda yazılım geliştiren ve yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, pandemiyle kurye taşımacılığının ön plana çıktığını söyleyerek bu dönemde kuryeye olan talebin yüzde 300 arttığın söyledi. Toker, ULAK App’in pandemi öncesinde 40 kurye ile hizmet verdiklerini ve bugün 400’den fazla kurye ile pazarda yer aldıklarını söyledi. 2020 yılında 1 milyon 200 bin taşıma gerçekleştirdiklerini günlük ise 9 bin adet ürün taşındıklarını söyleyen Toker, sırasıyla en çok market, yemek, eczane ve kozmetik ürünleri taşıdıklarını belirtti.

“400’den fazla kurye ile 32 ilde hizmet veriyoruz”

İstihdam verilerinin pandeminin ilk dönemine göre iyimser seyrettiğini belirten Toker, en çok istihdam artışının yaşandığı sektörlerden birinin de kurye taşımacılığı olduğunu söyledi. Kargo, e-ticaret, restoran ve market teslimatlarının pandeminin 1. dalgasında yaklaşık olarak 6 kat, 2. dalgasında ise 14 kat arttığını belirten Toker, bu artışın istihdamda pozitif yansıdığını belirtti. Gündeme bakıldığı zaman kurye tercihinin hızla devam edeceğini öngördüklerini açıklan Toker, sözlerini şöyle sürdürdü; “ULAK App olarak bugün için yaklaşık 400’den fazla kurye ile 32 ilde, 6 farklı sektördeki 116 firmaya eş zamanlı hizmet sağlıyoruz. Kurye sayımız pandemi öncesinde 40 idi. Pandeminin getirdiği sosyal mesafe kuralları gereğince insanlar ister istemez bu sektöre yöneldi. Evlerinden çıkmak istemeyen insanlar, kurye ya da kargo ile tüm ihtiyaçlarının istedikleri lokasyonlara gelmesini sağladı ve bu ihtiyaç sayesinde de kuryeye olan talep pandemi döneminde yüzde 300 arttı. Önümüzdeki günlerde daha da artacağını öngörüyoruz.