PaintExpo Eurasia ve Surtech Eurasia fuarları kapılarını açtı

6. Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo Eurasia, 5. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı Surtech Eurasia ilk ziyaretçilerini ağırladı…

Düzenlediği fuarlarla kimya sektörüne yıllardır yön veren Artkim Fuarcılık, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtığı PaintExpo Eurasia, Surtech Eurasia fuarlarıyla endüstriyel kaplama ve yüzey işlem teknolojilerindeki son gelişme, teknoloji ve ürünleri sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. 27 Kasım 2021 Cumartesi gününe kadar devam edecek, zirve, konferans ve panellere de ev sahipliği yapacak fuarlarda, yüzlerce iş birliği ve ortaklığa imza atılacak.

HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu

Kimya sektörüne hizmet vermek amacıyla yola çıkan Artkim Group’un fuarcılık alanında faaliyet gösteren şirketi Artkim Fuarcılık, endüstriyel kaplama ve yüzey işlem teknolojilerindeki son gelişme, teknoloji ve ürünlerini 3 gün boyunca sergileyeceği 6. Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo Eurasia, 5. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı Surtech Eurasia kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye’nin endüstriyel kaplama ve yüzey işlem teknolojileri sektörünü dünyaya açacak fuarlara birçok farklı ülkeden yüzlerce katılımcı, 4 bin üzerinde de yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Prof. Dr. Ali Fuat Çakır

Fuarlar 3 ay boyunca sanal dünyada devam edecek

Artkim Fuarcılık’ın bu yıl Tüm Yüzey İşlemler Derneği (TÜYİDER) iş birliği ile organize ettiği, Artkim Fuarcılık Genel Müdürü Cengiz Yaman’ın yanı sıra TÜYİDER Başkanı İbrahim Doğangün, akademisyen Prof. Dr. Ali Fuat Çakır, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkan Yrd. Dr. Hüseyin Halıcı’nın açılış konuşmalarıyla kapılarını açan PaintExpo Eurasia ve Surtech Eurasia; kimya sanayisinin en önemli uygulama alanlarında başı çeken ve endüstriyel üretimin en önemli basamaklarından olan kaplama ve yüzey işlem teknolojilerine dair son yenilikleri sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Sektördeki en yenilikçi ürün, hizmet ve çözümlerini sergilemek isteyen sektörlerinin lider firmaları fuarlarda bir araya gelecek. Fuarlar kapsamında; yüzey işlem ve galvaniz kimyasalları, ekipmanları, mekanik terbiye, elektro kaplama, sıvı ve toz boya, boyama ekipmanları ve sistemleri, boyama uygulamaları ve boya tabancaları, konveyör sistemleri ve yüzey temizleme ürün ve hizmetleri sergilenmeye başlandı.

Artkim Fuarcılık Genel Müdürü Cengiz Yaman

Fuarlarla kimya sektörünün ihracattaki sırlaması yükseltilecek

Artkim Fuarcılık Genel Müdürü Cengiz Yaman, “Bugün kapılarını açtığımız fuarlarımıza Türkiye kimya sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor, Türk kimya sektörünün gücünü yurt içinden ve yurt dışından gelen sektör profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Fuarlarımızda; yatırımlarınız, yıllara dayanan tecrübeniz ve Ar-Ge’nizle hayat verdiğiniz ürünlerinizi Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcıyla paylaşacağız. Dünya ekonomisinde son derece büyük bir alan kaplayan, 2020 yılında Türkiye’de en çok ihracat yapılan ikinci sektör olan kimya sektörünün, üç gün boyunca sürecek fuarlarımızla sıralamasını daha da yukarı taşıyacağız. Otomotivden tarıma, inşaattan gıdaya ve sağlığa kadar hayatın her alanı için zorunlu olan kimya sektöründeki gelişmelerin aktarımı için 3 günün çok kısa kaldığını düşünerek bu yıl fuarlarımızı hem fiziki hem de sanal olacak şekilde hibrit bir yapıda kurguladık. 3 ay boyunca sanal olarak ziyarete açık kalacak fuarlarımız ile sektörün etki alanı daha da yaygınlaşacak, dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçiler istedikleri an online şekilde fuarlarımızı ziyaret ederek kendilerine çözüm ortağı bulabilecek” diye konuştu.

TÜYİDER Başkanı İbrahim Doğangün

Sektör sorunları ve beklentileri masaya yatırılacak

Fuar kapsamında TÜYİDER iş birliği ile düzenlenen ve sektöre yeni değerler katması amaçlanan “Yüzey İşlem Teknolojileri Zirvesi” ile fuar çok kapsamlı, büyük bir sektör buluşmasına dönüştü. Fuarda ayrıca üç gün boyunca sektörün ulusal ve uluslararası önemli temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı konferans ve paneller de düzenlenecek. Sektör profesyonellerinin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağı konferans ve paneller sektörün gelecek beklentileri ve sektör sorunlarının da masaya yatırılacağı sektör zirvesine dönüşecek. Sektör liderlerinin üretim hedeflerini artırma, tedarik zincirlerini geliştirmeleri için yeni alanlar da açacak fuarlar sırasında düzenlenecek paneller, kimya sektörünün tek yayın platformu Turkchem TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.