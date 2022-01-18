Pahalı Şeker Sanayicinin Tadını Kaçırdı

İmalat sanayi, özellikle de gıda sektörüne üretim yapan büyük ölçekli fabrikalar, şeker temininde sorun yaşamaya başladı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. üretimini küçük paketler halinde perakende de değerlendirip marketler aracılığıyla vatandaşın kullanımına sunarken, sektörden gelen yüksek miktarlardaki şeker taleplerine 2018 yılında özelleştirilen şeker fabrikalarını adres gösterdi. Şeker temini için özel sektörün kapısını çalan sanayiciler, yüzde 70’e varan fahiş fiyat artışları ile karşılaştı.

ÖZEL SEKTÖR ADRES GÖSTERİLDİ

2022 yılı itibariyle sanayicilerin şeker temininde sıkıntılar yaşamaya başladığını aktaran Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Bölgede üretim yapan bazı tesislerin şeker temin edemediği için üretimini durdurmak ya da azaltmak zorunda kalacakları bir döneme girdiklerini ifade etti. Yılbaşından hemen sonra Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin büyük ölçekli üretim yapan firmalara çuvalla şeker satışını durdurduğunu belirten Bahar, ücreti ödenen siparişlerin dahi iptal edilerek para iadelerinin yapılmaya başlandığını aktardı. Bahar, “Türkşeker sadece marketlere küçük paketler halinde satış yaptıklarını, yüksek miktarlarda satışa yetkilerinin olmadığı belirtilerek sanayicilerimizi fabrikalara yönlendirdi. Türkşeker’e ait fabrikaları aradığımızda onlar da satış yetkilerinin olmadığını belirtip Türkşeker Genel Müdürlüğünü aramamızı söylediler. Sanayicilerimiz, bir bilinmezlik ve kaosun ortasında kaldı. Bu karmaşa içerisinde sanayicimize verilen en net cevap ise ‘isterseniz özel sektörden alabilirsiniz’ oldu” şeklinde konuştu.

ZAM OLARAK GERİ DÖNER

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’de şekerin kilosunu KDV dahil 5,30 TL iken, özelleştirilen fabrikalarda bir kilo şekerin yaklaşık 9 TL olduğuna dikkat çeken Bahar, “Özel sektör yüzde 70 oranında daha pahalı. Konu sanayi olunca ihtiyaç duyulan şeker miktarı yüzlerce tona çıkıyor, dolayısıyla girdi maliyetlerinde de milyonlar ile ifade edilecek bir fiyat artışı yaşanıyor. Bu durum sanayiciden çok ülke ekonomisine zarar verecektir. Çünkü girdi maliyeti artan sanayici bunu kaçınılmaz olarak ürüne yansıtacaktır, dolayısıyla bu da ülkemize enflasyon, vatandaşa da zam olarak geri dönecektir” ifadelerini kullandı.

SANAYİCİLERE SİPARİŞİLERİ DEĞİL, PARALARI İADE EDİLİYOR

Vatandaşın şeker temininde sorun olmadığını fakat sanayicilerin şeker bulamadığına vurgu yapan Başkan Bahar, “Şeker gibi stratejik önemi yüksek olan bir ürün, özel sektörün insafına bırakılamaz. Eğer fabrikalarımız şeker teminini özelleştirilen bu fabrikalardan yaparsa maliyetleri yüzde 70 oranında artacak ve bu da kaçınılmaz olarak market raflarına yansıyacaktır. TOBB’a konu hakkında defalarca yazılar gönderildi ama henüz sonuç alınamadı. Maalesef sorun öyle ileri boyutlara ulaştı ki sanayicilerimize şeker yerine, ödedikleri paralar iade edilmeye başlandı. Eğer Devletimiz soruna el atmaz ise şeker ihtiva eden ürünlerin tamamının fahiş oranlara varan zam görmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.