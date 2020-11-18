ÖZGÖRKEY GIDA, PERAKENDE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINI POZİTERA İLE SÜRDÜRECEK

Dondurulmuş gıda sektörünün öncü ve yenilikçi markası Feast’i üreten Özgörkey Gıda, temellerini

1998 yılında İzmir Torbalı’da attığı ülkemizin en büyük entegre dondurulmuş gıda üretim tesisini 2000 yılında faaliyete geçirmişti. Torbalı'da 1 milyon metrekareyi kapsayan kendi topraklarında üretim yapan ve 2008 yılından itibaren Feast markalı ürünleriyle ulusal pazarda da hizmet veren Özgörkey Gıda, perakende geliştirme alanına yeni açılımlar getiren Pozitera ile iş birliği yapacak.

Pozitera, Özgörkey Gıda'nın perakende markası FEAST ürünleriyle tüketici arasında "TARLADAN ÇATALA" anlayışıyla keyifli tüketim ve alışveriş deneyimi sağlayacak.

Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri A.Ş beyaz eşya, mutfak, elektronik, aydınlatma gibi pek çok sektörde ulusal ve uluslararası firmaların organize perakende saha operasyonlarını yürütüyor. Pozitera Türkiye çapında 81 ilde yaklaşık 1000 eğitimli kadrosu, 100’ü aşkın eğitimli ve deneyimli saha yöneticisi ile 6500’den fazla satış noktasında tüketiciye hizmet veriyor.