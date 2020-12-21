Özel park ve engelli park alanı ihlallerine teknolojik çözüm

Yapılaşmanın artmasıyla birlikte otopark alanı bulmak her geçen gün giderek zorlaşıyor. Otoparklara artan bu talep bazen engelli bazen de özel otoparkların ihlaline yol açabiliyor. Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yüksek güvenlik ürünleri geliştiren Arma Kontrol, kişisel otopark bariyer çözümleriyle özel ve engelli park alanı ihlallerinin önüne geçiyor. AVM’lerden özel otoparklara, kamu binalarından plazalara kadar birçok alanda kullanılabilen kişisel park bariyerleri, hem mobil uygulama hem de tek bir merkezden yönetilebiliyor.

Park alanlarının kişiye özel olmasını sağlıyor

Engelli otopark alanlarını ihlallere karşı korumak için kişisel park bariyerleri çözümü sunan Arma Kontrol’ün üretiminden yazılımına kadar yüzde 100 yerli ve öz sermayeli bariyerleri aynı anda özel park alanlarının kişiselleştirilmesini de sağlıyor. Arma Kontrol, bariyerleri bluetooth, Wi-Fi ağları ile mobil kullanıma entegre ederek kullanıcıların hayatlarını da kolaylaştırıyor. Uzaktan kumandalı kullanım seçeneği de bulunan kişisel park bariyerlerinin takibi ve yönetimi mobil aplikasyon üzerinden de yapılabiliyor. 6 ila 12 voltluk dahili bataryasıyla yeni bir alt yapı çalışmasına gerek bırakmayan bariyer sistemi, düşük enerji tüketimi ve yüksek verimi bir arada sunuyor. Tek şarj ile ortalama 250 ila 300 kez açılıp kapanan bariyer sistemleri, zorlamalara karşı sinyal vererek yabancı sürücüleri ikaz ediyor. El ile yapılan müdahalelerde yay sistemini devreye alan bariyer sistemi, alanlara ve kişiye özel üretilebiliyor.

Akıllı şehirlerin ve akıllı otoparkların teknolojisi

Odaklarında insan ve insan hayatı olduğunu belirten Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, “Geliştirdiğimiz teknolojilerle insanları korumanın yanı sıra alanları da koruyoruz. Yazılımından üretimine kadar tümüyle Arma Kontrol üretimi olan kişisel otopark bariyer çözümlerimizle günümüzde göz ardı edilen engelli ve özel park alanı ihlallerinin önüne geçiyoruz. Teknoloji ve inovasyonla geliştirdiğimiz bariyer çözümlerimizle engellilerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mobil uygulamayla entegre ettiğimiz bariyer sistemiyle kullanıcılar, tek bir merkezden gerekli kontrolleri ve takibi yapabiliyorlar. Tek merkezden onlarca otopark alanının kontrolüne imkan tanıyan sistemimiz, akıllı şehirlerin ve akıllı otoparkların yani geleceğin teknolojilerine öncülük ediyor” dedi.

Arma Kontrol hakkında detaylı bilgiye www.armakontrol.com adresinden ulaşılabilir.