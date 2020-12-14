Özel jete ilk siparişi Mehmet Cengiz verdi

Dünyayı sarsan ve havacılık sektöründe tarihin en ağır krizine yol açan pandemi süreci, iş jetlerine olan ilgiyi artırdı. Parası olanlar mümkün olduğunca 150-200 kişinin saatlerce birlikte seyahat ettiği yolcu uçakları yerine özel jetleri tercih etmeye başladı. Tam da bu süreçte Dassault'un yeni Falcon iş jeti ailesi üyesi 6X, Bordeaux/Merignac tesislerinden törenle çıkartıldı ve dünya tanıtımı gerçekleştirildi.

Fransız üretici, fabrikadan çıkış törenini sosyal medyada çevrimiçi yayınladı ve tören yayını rekor katılımla gerçekleşti.

Çift motorlu, uzun menzilli uçak projesi, Şubat 2018'de başlamıştı. İmalatçının 5X projesinde motor sorunu yaşaması üzerine Dassault mühendisleri gövdeyi bir metre uzatarak 6X uçağını geliştirmişti.

Yeni jet, 10 bin 186 kilometre menziliyle İstanbul'dan New York'a hatta Brezilya'ya kadar direkt uçabiliyor. 6X'in hızı saatte 1100 kilometreyi aşıyor.

Büyük bir heyecan içinde olduklarını kaydeden Dassault Aviation Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier: “Pandeminin yarattığı zorluklar hem bizim için hem iş ortaklarımız için özel bir gayret ve çaba gerektirdi. Ama başarmış olmaktan son derece mutluyuz.” dedi.

Fabrikadan çıkarılan ve tüm dünyaya tanıtılan 6X, en yakın zamanda yer testlerine başlayacak. Test uçuşlarına ise gelecek yıl başlaması bekleniyor. Sınıfının en geniş kabinine sahip 6X, 16 kişiye kadar yolcu alabiliyor. Kabin yüksekliği 1.98 metre, genişliği ise 2.58 metre. 30 yan pencerenin yanında tavanda da sıradışı bir penceresi bulunuyor.

Halen aynı firmanın Falcon 7X ve Falcon 2000LXS model uçaklarını kullanan Cengiz Holding, 2022'de teslim almak üzere 6X siparişi veren ilk Türk firma oldu. Koç Holding, Limak, Palmalı (2 tane), Socar, Sorena ve Acıbadem Holding halen Falcon 7X kullanıyor.