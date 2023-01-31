ÖZDÖNER’E DÖNERCİ ORTAK

Perakende ve hazır gıdanın önemli segmentlerinden olan döner sektörü, 2023’de önemli bir güç birliğine sahne oldu. Türkiye’nin sayılı hazır döner üreticilerinden biri olan ÖzDöner’in yüzde 50 hissesinin ülke genelinde 120 şubesi bulunan Maydonoz Döner’e satışı sektörde yankı uyandırdı.

“ Yeni Bir Sayfa Açılacak”

ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü Bahar Özürün, söz konusu güç birliğinin döner sektöründe yeni bir sayfa açacağını söyledi. Özürün, “ÖzDöner 2020’de faaliyete geçmiş de olsa kurucularının sektördeki deneyimi ile kısa sürede döner üretimindeki uzmanlığı ve titizliği ile ön plana çıkmış önemli bir marka. Maydonoz Döner de özel soslu döneri, her yaş grubuna hitap eden inovatif ürünleri ile sektörün hızlı büyüyen önemli bir oyuncusu. Yakın zamanda gerçekleşecek AB ve MENA bölgeleri açılımı ile de büyümesini katlayarak sürdürecek. Yurt dışı operasyonlarını da birlikte ve Maydonoz Döner markası altında gerçekleştireceğiz. Ayrıca tüm bu süreçte ortağımıza kaliteli ve kesintisiz ürün tedariği ile tam destek vereceğiz. Bu birlikteliğin hem yurt içinde hem de yurt dışı pazarda fark yaratacak sonuçlar üreteceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Markamızı ve Büyümemizi Güçlendirdik”

Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ömer Şeyhin de “Yeni nesil Franchise” anlayışıyla hareket eden markanın eşsiz soslu lezzetlerini nezih mekanlarda ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciye sunarken yatırımcılarına da kazançlı bir girişim sağladığının ve bu nedenle çok hızlı bir şekilde büyüdüğünün altını çizdi. Şeyhin “ Bu büyümeye paralel olarak ÖzDöner ile bir süredir devam eden çözüm ortaklığımızı iş ortaklığına çevirerek gücümüzü arttırdık. Bu güç birliği ile hem iç hem de dış pazarda hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Türk dönerinden halen uluslararası bir marka çıkmadı. Biz yurt içinde şube sayımızı arttırmaya devam ederken yurt dışında da Maydonoz Döneri dünyada tanınan bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yurt Dışı Restoran Açılışları Hızla Başlıyor”

Maydonoz Döner markası altında iki markanın işbirliği ile yurt dışında açılacak yeni restoranların ilk durağı da Almanya olacak. İki ortağın yurt dışı atağı ÖzDöner’in Avrupa’daki sektör tecrübesi ve Maydonoz Döner’in yeni nesil dönerci konsepti ile Avrupa’dan başlayacak. Halihazırda mevcut olan taleplerin sayısı ve bu bölgede gerçekleştirilen çalışmalar gözönüne alındığında yurt dışındaki şube sayısının kısa sürede yurt içini yakalayacağı belirtiliyor.