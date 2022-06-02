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İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1’i gümrük memuru 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yapara
Özdilek’e Anadolu 500’den Onur Ödülü
Ekonomist dergisinin “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’nda” yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketlerin ödüllendirildiği “Anadolu 500 Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Bu yıl 18’incisi düzenlenen araştırma sonuçlarına göre Özdilek Holding, Anadolu 500 Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, bu listede yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
İş Dünyası 02.06.2022, 11:33
Dijital platformalar üzerinden çevrim içi olarak düzenlenen ödül törenine çok sayıda iş insanının yanı sıra T.C. Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuşmacı olarak katılım sağladı. Anadolu 500 Ödül Töreni kapsamında gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyükleri” oturumunda Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, panele de konuşmacı olarak konuk oldu.
Başarılarla dolu yarım asırlık öyküsüyle Özdilek, hizmet verdiği sektörlerde 51 yıldır Türkiye için değer yaratırken, bu değerleri gururla ülke sınırları dışına da taşıyor. Özdilek, tüm operasyonlarında toplam 8 bin çalışanıyla yılda 70 milyon ziyaretçisine hizmet vererek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.