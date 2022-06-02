Özdilek’e Anadolu 500’den Onur Ödülü

Dijital platformalar üzerinden çevrim içi olarak düzenlenen ödül törenine çok sayıda iş insanının yanı sıra T.C. Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuşmacı olarak katılım sağladı. Anadolu 500 Ödül Töreni kapsamında gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyükleri” oturumunda Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, panele de konuşmacı olarak konuk oldu.

Başarılarla dolu yarım asırlık öyküsüyle Özdilek, hizmet verdiği sektörlerde 51 yıldır Türkiye için değer yaratırken, bu değerleri gururla ülke sınırları dışına da taşıyor. Özdilek, tüm operasyonlarında toplam 8 bin çalışanıyla yılda 70 milyon ziyaretçisine hizmet vererek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.