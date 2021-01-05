Özdilek Ev Tekstili’nden Sevgililer Günü Koleksiyonu: “Always in Love”

Aşkın sıcaklığını yansıtıyor…

Kaliteli dokusu ve pamuklu yapısıyla kış boyunca sımsıcak bir kullanım imkanı sunan Özdilek Ev Tekstili Always in Love Nevresim Takımı’nda köklü bir aşkın simgesi olarak, kalpten bir ağaç teması yer alıyor. Koleksiyonun tamamlayıcısı olarak ayrıca iki yastık yan yana geldiğinde de kırmızı bir kalp ortaya çıkıyor.

Çiftler için Sevgililer Günü’nde hoş bir hediye seçeneği olacak Özdilek Ev Tekstili Always in Love Nevresim Takımı’nı ve yumuşacık dokusunun yanında kırmızı rengi ile birlikte 16 farklı renk alternatifiyle sunulan Özdilek Ev Tekstili Trendy Şal Yaka Bornoz’u, Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da ve yetkili satış noktaları ile Özdilek bayilerinde bulabilirsiniz.