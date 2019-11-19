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Özdilek, dünya devleri arasında!

Özdilek Ev Tekstili, dünyanın en prestijli markalarını ödüllendiren World Branding Awards tarafından “Ev ve Bahçe Perakendecileri” kategorisinde “Yılın Markası” seçildi. İngiltere’de düzenlenen törende ödülü, Özdilek Ev Tekstili adına holdingin Dış Piyasa Satış Müdürü Fatih Güzelsözlü aldı.

Özdilek, dünya devleri arasında!

Özdilek Ev Tekstili, dünyanın en prestijli markalarını ödüllendiren World Branding Awards tarafından “Ev ve Bahçe Perakendecileri” kategorisinde “Yılın Markası” seçildi. İngiltere’de düzenlenen törende ödülü, Özdilek Ev Tekstili adına holdingin Dış Piyasa Satış Müdürü Fatih Güzelsözlü aldı.

19 Kasım 2019 Salı 12:38
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Özdilek, dünya devleri arasında!


 

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü olan World Branding Forum tarafından düzenlenen World Branding Awards’ın 2019 yılı ödül töreni, 14 Kasım akşamı Londra Kensington Sarayı’nda gerçekleştirildi. Özdilek Ev Tekstili, “Ev ve Bahçe Perakendecileri” kategorisinde “Yılın Markası” ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin önemli havlu ve ev tekstili üreticilerinden Özdilek, dünyanın en iyi markalarının yaptıkları markalama çalışmaları ve başarıları, marka değerleme, tüketici pazar araştırması ve çevrim içi halk oylamasıyla değerlendirildiği World Branding Awards’ın bu prestijli ödülünü Türkiye’den kazanan tek marka olarak Türk tekstili adına da büyük bir başarıya imza atmış oldu. 

Özdilek, dünya devleri arasında!

Dünya devleri arasında yarışan Özdilek’in ev ve bahçe perakendecileri kategorisinde Yılın Markası ödülünü kazandığı World Branding Awards’ta daha önce kendi kategorilerinde ödül kazanan markalar arasındaysa Apple, Barclays, BMW, British Airways, Coca-Cola, Del Monte, Guinness, Heinz, HSBC, Lego, Louis Vuitton, Nike, Nescafé, ROLEX, Samsung, Sony PlayStation ve Oxford Üniversitesi de bulunuyor.

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