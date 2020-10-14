Özdilek, BTSO’nun en büyükleri listesinde!

50. yılına doğru güçlü adımlarla ilerlerken, ilk günkü heyecanı ve inancıyla gelişimini sürdürmeye devam eden Özdilek, konusunda uzmanlaştığı ev tekstili üretimi başta olmak üzere, gıda ve enerji üretimi, perakende mağazacılık, sağlık merkezleri, kafe restoran işletmeciliği, sinema, turizm, alışveriş merkezleri, e-ticaret, inşaat ve sigortacılık faaliyetleriyle Türkiye’nin katma değeri yüksek şirketleri arasında.

BTSO’nun Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması sonuçlarına göre Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi, Özdilek Ev Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve ayrıca Özdilek Otel-Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi ile Özdilek İthalat İhracat ve Pazarlama Limited Şirketi unvanlarıyla farklı kategorilerde sıralamada bulunan Özdilek Holding, istihdam konusunda ilk 5’te, net satış rakamlarına göre oluşturan sıralamada ise ilk 10 firma arasında yer aldı.

Başarıları, Bursa ve Türkiye sınırlarını aşan, 14 alışveriş merkezi, 7 hipermarket ve kendi alışveriş merkezleri dışında yer alan 4 departman mağazası ile 168 ev tekstili mağazası ve Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesiyle niteliğinden ödün vermeksizin, ihtiyacı karşılayacak her noktada müşterilerine kaliteli ürün ve hizmeti sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Özdilek, şimdilerde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) gerçekleştirdiği Bursa’nın İlk 250 Büyük Firma Araştırması listesinde ilk sıralarda olmanın haklı gururunu yaşıyor.