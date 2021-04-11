Özbekistan kamu- özel işbirliği projelerinde Türkiye tecrübesini inceleyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında, iş dünyasının çatı kuruluşlarının başkanlarından oluşan heyet, Azerbaycan’nın ardından Özbekistan’da temaslarda bulundu. Türkiye ile Özbekistan arasındaki mevcut ilişkilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 7-9 Nisan 2021 tarihlerinde Özbekistan’a düzenlenen resmi ziyarete Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de katıldı. Heyet, başkent Taşkent’de gerçekleştirilen üst düzey toplantıların yanı sıra Türk tarihinin önemli şehirleri Semerkant ve Buhara’yı da ziyaret ederek yerel yöneticilerle görüştü, incelemelerde bulundu.

Ziyaret vesilesiyle Ticaret Bakanı Pekcan ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov’un katılımıyla düzenlenen Özbekistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı’nda iki ülkenin mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ticari ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirileceği tartışıldı.

Türk müteahhitlerin Özbekistan’daki iş hacmi arttı

Yuvarlak masa toplantısında söz alan TMB Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Özbekistan’da faaliyet göstermeye başladıkları 1992’den bugüne kadar toplam 4,4 milyar dolar tutarında 197 projenin tamamlandığını ifade etti. Son yıllarda artan Özbekistan yatırımlarına paralel olarak Türk müteahhitlerin yıllık iş hacminin de yükseldiğini kaydeden Eren, “Ulaşım, enerji, sanayi, turizm, su temini, baraj, sulama gibi tüm alt ve üst yapı projelerinde görev alan Türk müteahhitleri, Tashkent City gibi ülkedeki önemli projelerde yatırımcı olarak da yer alıyorlar. Türkiye kamu- özel işbirliği (KÖİ) projelerinin hayata geçirilmesinde çok önemli bir tecrübe edindi. Tamamı TMB üyesi firmalar tarafından KÖİ’nin değişik yöntemleri kullanılarak otoyol, havaalanı, enerji, sağlık ve turizm alanlarında birçok proje hayata geçirilip, işletildi” dedi.

TMB Başkanı Eren, Özbekistan Başbakan Yardımcısı’na Özbek kamu yetkilileri ve yatırımcılarını Türkiye’de hayata geçirdikleri projeleri göstermek ve bu konuda oluşmuş tecrübeleri paylaşmak üzere Türkiye’ye davet etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.