OYAK Yatırım ile Fibabanka’dan Yeni İş Birliği

Müşterilerinin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yanında olan Fibabanka, üstün teknolojik alt yapısıyla bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketi gibi çalışırken, müşterilerine kesintisiz, hızlı ve yerinde bankacılık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Fibabanka, OYAK Yatırım iş birliğiyle dijital yatırımlarına FibaBorsa’yı ekledi.

Fibabanka müşterileri; dijital kanallarda yer alan ‘Yatırımlar’ menüsünden FibaBorsa’ya kolay ve hızlıca ulaşabiliyorlar. Yatırımcılar takip etmek istedikleri hisse senetlerinin listesini oluşturabilir, ‘Piyasalar’ sekmesinden canlı fiyatları ücretsiz görerek Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerinde alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert yaptığı değerlendirmede; “Müşterilerimize tek bir uygulamadan sunduğumuz geniş yatırım ürünleri yelpazemize Borsa İstanbul işlemlerini de ekledik. Böylece müşterilerimiz, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızdan ulaşılabilecekleri FibaBorsa ile hisse senetlerindeki fırsatları değerlendirebilecekler. Müşterilerimizin, birikimlerini Kiraz Hesap’la sürekli değerlendirebildiği, diledikleri an diledikleri yatırım ürününde basit, anlaşılır ve hızla işlem yapabilecekleri, eksiksiz bir yatırım ekosistemi sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Fibabanka olarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran, yatırımlarını en iyi şekilde yönetmelerini sağlayacak yenilikler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal iş birliği ile ilgili;

‘’Yenilikçi vizyonumuz ve kaliteli hizmet anlayışımız ile odak noktamız olan müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Dijitalleşmenin ön planda olduğu günümüzde, misyonumuz gereği ürün ve hizmetlerimizi yatırımcılara sunarken teknolojiyi de ön planda tutuyoruz. OYAK Yatırım olarak Fibabanka ile gerçekleştirdiğimiz entegre sistemimiz sayesinde Fibabanka müşterileri FibaBorsa üzerinden kolayca yatırım hesabı açarak emir iletimlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Önümüzdeki dönemde de farklı ürün ve hizmetler sunarak yatırımcılarımıza ve sermaye piyasalarına değer katmaya devam edeceğiz’’dedi.

Hisse senedi almanın dijital ve kolay yolu: FibaBorsa

Kullanıcılar, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarındaki ‘Yatırımlar’ menüsünden hisse senedi hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve yine ‘FibaBorsa İşlemleri’nin altında bulunan ‘OYAK Yatırım Hesabı’na Transfer’ menüsünden para transferi yapabiliyor. Hesap açılış işlemleri tamamlandıktan sonra hisse senedi alım satımına hızlı ve kolayca başlayabiliyor. Kiraz Hesap’tan 7 gün 24 saat ‘OYAK Yatırım’ hesaplarına para transferi yapabiliyor ve hesaplarında kalan bakiye üzerinden faiz kazanabiliyor.

Yurt içi hisse senetlerinde canlı fiyatlar sunan FibaBorsa, hızlı ve kolay işlem yapma, limit, piyasa ve piyasadan limite emri bırakma gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. FibaBorsa’ya, başka platformlara giriş yapmadan, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarından kolayca geçiş yapılabiliyor.