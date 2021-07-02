Otopratik’ten müşteriye yönelik hizmetlerde bir ilk: Araç sahiplerine anında, “online araç bakım fiyat teklifi”

Araç sahipleri, kendi araç bilgilerini girerek, anında ve kolayca araçlarının bakım ve onarım fiyatlarını görebiliyor. Her marka ve modeldeki binek araç için kullanılabilir olan hizmet, servis fiyatlamasında standart şeffaf fiyat sunarak araç sahiplerinin servis ihtiyaçlarını karşılarken kötü sürprizlerle karşılaşmasını engelliyor. Müşteriler, dilerlerse yine modül üzerinden tüm Türkiye’deki Otopratikler’den anında online randevu oluşturarak fiyat teklifi aldıkları bu hizmetleri alabiliyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, yenilikçi satış, bakım ve servis noktası Otopratik’in mağaza sayısını ve hizmet kapsamını genişletirken, müşteri deneyimini öncü dijital hizmetlerle de iyileştiriyor.

Her marka ve model için anında online bakım fiyat teklifi

Brisa, müşterilerine verdiği üstün deneyimini dijitale de taşımak amacıyla, araç sahiplerinin servis deneyimlerini ve ihtiyaçlarını incelediği bir yıldan uzun süren bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma sonucunda müşterilerin en büyük sorunu olan araç servislerine güven konusuna odaklanarak her marka ve model araç sahibinin dijital ortamda araç bakım fiyatını anında öğrenip istediği Otopratik servisinden randevu alabildiği bir sistem geliştirdi. Otopratik.com.tr üzerinden ulaşılabilen sistemde Türkiye’de bir ilk olan bu hizmet sayesinde müşteriler, ihtiyaçları olan hizmetlerin fiyatını anında ve şeffafça öğrenebiliyor. Böylece Otopratik’e hizmet almak için gelmeden önce müşteriler bütçelerini planlayabiliyor ve beklenmeyen masraflarla karşılaşmıyor. Otopratik mağazalarına olan güveni daha da artıran bu uygulama, müşterilerin hayatını kolaylaştırırken, Türkiye’nin neresinde olursa olsun tüm müşterilerin aynı yüksek standartta servis hizmeti almalarını sağlıyor ve aynı kaliteli ürünleri garantili olarak aynı fiyata satın almalarına imkân sunuyor.

Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, Türkiye’de bir ilk niteliğindeki bu dijital hizmet hakkında şunları belirtti: “Brisa olarak, uzun yıllardır, müşterilerimizin yolculuklarında onlara lastiğin ötesinde hizmetlerle eşlik etmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Araç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilmeleri, tek bir marka ile muhatap olarak servis ve bakım hizmetlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde uzman ve kaliteli personelden almaları, zamanlarını ve maliyetlerini verimli bir şekilde yönetmeleri için Otopratik noktalarımızı oluşturduk. Otopratik, adı gibi her şeyi pratikleştiriyor. Otopratik’lerde bakım, onarım, akü, lastik, elektrikli araçlar için şarj istasyonları gibi hizmetler veriyoruz. Bu kapsamda geleceğin ihtiyaçlarına ve yükselen trendlere göre dijital yetkinliklerimizi de kullanarak sunduğumuz hizmetleri her geçen gün zenginleştiriyoruz. Hedefimiz hızlı bakım servis kategorisinin öncü markası olarak yolumuza devam etmek.”

Teklif sonrası online randevu ile kapsamlı servis

Otopratik’in bu modülü üzerinden müşteriler, araç bakımı, akü ve diğer periyodik parça değişimi hizmetleri için bir bütçe aldıktan sonra dilerlerse tüm Türkiye geneline yayılmış Otopratikler arasından kendileri için en uygun noktadan anında online randevu alabiliyorlar. Böylece yağ, lastik, akü, elektrik, klima bakım ve onarım ihtiyaçlarını tek adresten en pratik şekilde karşılayabiliyorlar.