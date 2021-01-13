Otomasyonda verimlilik, yüksek taşıma kapasitesi ile artıyor

Japon otomasyon devi FANUC, kapsamlı robot yelpazesini iki yeni modelle genişletiyor. M-20iD/35 taşıma robotu ve kaynak versiyonu ARC Mate 120iD/35, maksimum 35 kg ve 1,831 mm aralığındaki yüksek taşıma kapasitesini içi boş kol ve bilek içinden geçirilen basitleştirilmiş kablo sistemiyle birleştiriyor. Her iki yeni robot, R-30iB Plus kontrolör ile kontrol edilebiliyor.

CNC kontrol sistemleri, robotlar, Robodrill (İşleme Merkezi), Robocut (Tel Erozyon), Roboshot (Plastik Enjeksiyon) ve Robonano (Hassas Torna) üretiminde dünya lideri FANUC, robot yelpazesini iki yeni modelle geliştiriyor. 35 kg taşıma kapasitesi ile büyük parçaların taşınması için tasarlanan M-20iD/35 ve ARC Mate 120iD/35, olağanüstü eksen hızları ve kendi sınıflarındaki en yüksek hassasiyet ile donatılmış yapılarıyla otomasyon verimliliğini arttırıyor.





Büyük içi boş bilek ve içi boş redüktör

35 kg taşıma kapasitesi

Paraziti ortadan kaldırmak için tam entegre kablo yönetimi

Paraziti en aza indirmek için ince ve kavisli j2 kol

Toz ve kir birikimini en aza indirmek için pürüzsüz yüzeyler

± 0.03 mm’ye kadar yüksek tekrarlanabilirliği

± 0.03 mm’ye kadar yüksek tekrarlanabilirlik ve yüksek eylemsizlik

M-20iD/35 ve ARC Mate 120iD/35’nin maksimum taşıma kapasitesi 35 kg ve 1,831 mm aralığındayken her iki modelde de yeni aktarma organları bulunuyor. Bu sayede ± 0.03 mm’ye kadar yüksek tekrarlanabilirliği koruyan modeller, daha ağır yükleri daha yüksek eylemsizlikle taşıma kabiliyetiyle öne çıkıyor.

M-20iD/35 modeli, gelişmiş özellikleriyle taşıma görevleri, makine yükleme ve indirme veya parça manipülasyonu için ideal bir performans gösteriyor. Modelin içi boş bilek tasarımı, ek donanımın yalın bir şekilde monte edilmesine imkân tanıyarak, kablolarda daha az aşınma ve yıpranmayla robotun dar alanlarda etkin bir biçimde kullanılmasını sağlıyor. M-20iD/35 kol ve bilek akslarında IP67 koruma sınıfı sayesinde taşlama veya çapak alma gibi kötü ortam koşullarındaki uygulamalarda da kullanılabiliyor.

Yeni ARC Mate 120iD/35 model kaynak robotu ise ARC Mate 120iD modeli gibi optimal kablo ve medya hattı geçişleriyle iyileştirilmiş tasarıma sahip. Arttırılan yük taşıma kapasitesi bu modeli standart kaynak ekipmanları dışında donanımların gerekli olduğu kaynak uygulamaları için eşsizleştiriyor. ARC Mate 120iD/35 bilek aksları da IP67 koruma sınıfına sahip olduklarından, robot, toz veya sıçramalara karşı son derece iyi bir koruma sağlıyor ve bu sayede model kaynak veya kesme uygulamaları için ideal bir aday haline geliyor.

FANUC teknolojilerine tam entegrasyon

M-20iD/35 ve ARC Mate 120iD/35 modellerinde yeni R-30iB Plus kontrolör entegre görüş sistemi, daha büyük hafıza, daha hızlı işlemci ve yeni iPendant gibi yeni kontrol özellikleriyle standart olarak yer alıyor. A-Cabinet kontrolör Avrupa’da en çok tercih edilen modelken, talep üzerine daha küçük ve modernleştirilmiş versiyon Mate Cabinet içinde sunuluyor.

M-20iD/35 ve ARC Mate 120iD/35 dijital modelleri FANUC’a ait çevrimdışı programlama yazılımı ROBOGUIDE içinde entegre biçimde kullanılabiliyor. ROBOGUIDE entegratör, planlayıcı ve kullanıcılara yalnızca hücre ve sistemlerin çevrimdışı tasarlanmasının yanı sıra programlanabilmelerine de imkân tanıyan güçlü bir araç sunuyor.