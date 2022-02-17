Otoexperim'den global hamle! Yüzde 50'si satıldı

İstihdam Türkiye'den

Anlaşma ile ilgili konuşan OtoExperim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, Cihan Group ile birlikte tesisleşmeye yönelik çok hızlı ve yerinde adımlar atacaklarını ve dünya genelinde hizmet vereceklerini söyledi. Ayrıca satış sonrası hizmetleri konusunda Cihan Group’un bünyesinde bulunan Toyota bayilerini de kapsayan proje ile istihdam oluşturucaklarını anlatan Ağca, "Personel istihdamımızı Türkiye’den yapacağız. Personeli otomotiv teknolojisi bölümü olan üniversitelerin öğrencilerinden karşılamayı hedefliyorum. Yurt dışında Türkiye'den istihdam oluştururak ülke ekonomimize katkı sunmak bizim açımızdan üstelik içinden geçtiğimiz bu dönemde çok önemlidir" dedi.

Dünyanın en büyüğü olacak

Cihan Group Otomotiv Grubu CEO’su Mustafa Bajger de sağlanan anlaşma neticesinde OtoExperim’in global şirketi AutoExperience'in yüzde 50 hisse alımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Grubumuzun tüm altyapısı ile çok güçlü bir profil oluşturduk. Hem isim anlamında hem de hizmet anlamında OtoExperim dünyanın en büyük ekspertiz hizmeti veren şirketi olacaktır" diye konuştu.