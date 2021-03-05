OSS ve KAGİDER’den Kadın Çalışan İstihdamı İçin Örnek Proje!

Proje hakkında bilgiler veren OSS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erfan, “Daha eğitimli kalifiye öğrencileri sektörümüzde görebilmek, onlarla daha kolay ve daha hızlı iletişim kurabilmek adına yola çıktık. Bu proje ile sektörümüzdeki maskülen algısını kırmayı ve kadın çalışan istihdamını artırmayı amaçlıyoruz” dedi. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise “Otomotiv satış sonrası sektörü, sektör olarak kadınların az bulunduğu, ama güçlü bir katkı yaparak değer yaratabileceği bir alan. Projemiz ile genç kadınların dikkatini bu alana çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), kadın çalışan istihdamı konusunda diğer sektörler için de emsal teşkil edecek bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) iş birliği ile hayata geçirilen “İş’te Balans Projesi” ile Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerde öğrenim gören çok sayıda kadın öğrenciye ulaşmayı amaçlayan dernek hem kadın çalışan istihdamına hem de sektördeki kalifiye eleman sorununun çözümüne destek sağlayacak.

Proje başlangıcında ilk aşamada 10 farklı üniversitenin yanı sıra lise ve meslek liselerinde de pandemi koşulları sebebiyle alınan önlemler gereği online veya fiziki olarak panel ve konferanslar düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerde, otomotiv satış sonrası sektörü tanıtılarak, sektördeki kariyer fırsatlarına ve başarı hikayelerine yer verilecek. Ayrıca OSS Derneği üyeleri, staj programına katılmak ve iş başvurusunda bulunmak isteyen genç kadınların özgeçmişlerinin yer aldığı KAGİDER İK Portalı’na ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler.

“Sektörümüzdeki maskülen algısını kırmayı amaçlıyoruz”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan OSS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erfan, otomotiv satış sonrası sektöründe özellikle kalifiye kadın çalışan istihdamının diğer sektörlere nazaran düşük olduğunu vurguladı. “Daha eğitimli kalifiye öğrencileri sektörümüzde görebilmek ve onlara daha kolay ulaşabilmek adına yola çıktık” açıklamasını yapan Erfan, “Bu proje ile sektörümüzdeki maskülen algısını kırmayı ve kadın çalışan istihdamını artırmayı amaçlıyoruz. Üniversitelere kadın öğrenciler odaklı gidilecek fakat tabii ki bu etkinliklere erkek öğrenciler de katılabilecek” dedi.

“Binlerce öğrenciye ulaşacağız”

İş’te Balans Projesi kapsamında mentor-menti görüşmelerinin düzenleneceğini anlatan Erfan, bunun ilk adımı olarak dernek üyelerinden oluşan mentorlerin, KAGİDER tarafından düzenlenen mentorluk eğitimine katıldıklarını belirtti. Proje kapsamında ilk sene için mentor-menti görüşmelerini 20 öğrenci ile sınırladıklarını belirten Erfan, “Ama üniversitelerde düzenleyeceğimiz etkinliklerle binlerce öğrenciye ulaşacağız” açıklamasını yaptı. OSS Derneği üyelerinden belirlenen kişilerin kariyer süreçlerini ve sektörü anlatacağı videoların da KAGİDER’in Düş Ortağım Portalı’na yükleneceğini ve söz konusu videolara portal üzerinden kolaylıkla ulaşılabileceğini aktardı. Proje kapsamında, dernek üyesi şirketlerin işe alım süreçlerinde, KAGİDER insan kaynakları Portalı’ndan faydalanabileceklerini anlatan Erfan, “Üyelerimiz bu portal üzerinden belli başarı kriterlerini sağlamış ve KAGİDER’in ön elemesinden geçmiş olan gençlere direkt olarak ulaşabilecekler” dedi.

“Sektörün kadın bakış açısına ihtiyacı var”

Otomotiv satış sonrası sektöründeki çoğu şirketin, özellikle de dağıtıcı firmaların öğrenciler tarafından çok fazla tanınmadığını vurgulayan Erfan, şu açıklamaları yaptı: “Öğrencilerin sektörümüzde de kariyer fırsatı bulabileceğine ve yükselebileceğine dair yeteri kadar farkındalıkları bulunmuyor. Biz bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Ne yazık ki hem bu sektörü hem de sektördeki şirketleri yeteri kadar tanımayan kadınlar ‘Otomotiv satış sonrası sektörü bana göre değil’ diye düşünebiliyor. Ama bizim istediğimiz; ‘Hayır, bu sektörde de kadınlara yer var’ anlayışını gösterebilmek. Geçmiş yıllarda sektörümüzde çok daha az kadın olduğu için kadın çalışanlara şaşkınlık ile bakılıyordu. Aslında aynı fikir hala tamamen yıkılmış değil. Ama isterseniz, hedeflerseniz bu sektörde de başarı sağlayabiliyorsunuz. Sektörümüzün de buna, kadın bakış açısına ihtiyacı var. Kalifiye kadın çalışan sayısı ne kadar artarsa sektörümüzün de buna bağlı olarak daha çok renkleneceğini, farklı bakış açılarına sahip olabileceğini ve daha fazla gelişim sağlayabileceğini düşünüyoruz”

“Projemiz hem kadınlara hem sektöre yarar sağlayacak”

Proje kapsamındaki hedeflerine değinen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise “Otomotiv satış sonrası sektörü, sektör olarak kadınların az bulunduğu, ama güçlü bir katkı yaparak değer yaratabileceği bir alan. Projemizle genç kadınların dikkatini bu alana çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Umarım birçok genç kadın bu projeden sonra söz konusu sektörde kariyer yapmayı planlar. Kadın çalışan istihdamı için örnek olacak bu proje hem sektöre hem kadınlara yarar sağlayacaktır” dedi.