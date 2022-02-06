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Orzaks İlaç’tan ‘Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı’

Gıda takviyeleri alanında Türkiye’nin lider şirketlerinden Orzaks İlaç ve Nuvita İlaç’ın kurucusu olan Alimoğlu Ailesi, tüm gönüllülük hizmetlerini ve sosyal sorumluluk projelerini tek çatı altında toplamak amacıyla ‘Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı’nı kurdu.

İş Dünyası 06.02.2022, 19:16
Orzaks İlaç’tan ‘Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı’

2004 yılında kurdukları Orzaks İlaç ve Nuvita İlaç çatısı altında katkısız ve doğal içerikli besin desteği ürünleri geliştirerek toplum sağlığına hizmet eden Alimoğlu Ailesi, iki şirket bünyesinde yürütülen tüm gönüllülük hizmetleri ve sosyal sorumluluk projelerini tek çatı altında toplamak ve kurumsal bir yapıda sürdürmek için ‘Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı’nı kurdu. Mütevelli Heyeti; Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Eczacı Selman Alimoğlu ve Elektrik ve Elektronik Mühendisi Yunus Emre Alimoğlu’ndan oluşan vakfın amacı ise sağlık, eğitim, bilim, sosyal yardım, kültür ve sanat alanlarında insanlık yararına faaliyetler yapmak olarak belirlendi.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın sağlık ve eğitim alanında birçok faaliyet hedefi bulunuyor. Sağlık alanında eğitim kurumları açmak, bu kurumlarda eğitim gören öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sağlayabilmek, öğrencilere yurt içi ve yurt dışında eğitim konusunda her türlü desteği sunmak ve istihdam yaratmak hedefler arasında yer alıyor.

Sosyal yardımlarla da topluma katkıda bulunmayı önceliklendiren Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde farklı sivil toplum kuruluşları iş birlikleriyle, bilim, tıp, sanat, kültür alanlarında; araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanında seminer, panel, kongre, sempozyum, konferans ve sergi gibi organizasyonlar yapılması da planlanıyor.

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