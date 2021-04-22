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Orka Holding’den 2025’te yüzde 80 sürdürülebilir üretim hedefi

Bu yıl sektörde 35. senesini kutlayan, Damat Tween ve D’S damat markalarının sahibi Orka Holding, 22 Nisan Dünya Günü’nde sürdürülebilirlik hedeflerini bir kez daha vurgulayarak sınırlı sayıda ürettiği t-shirt tasarımı ile tüketicileri de dönüşüme dahil olmaya davet ediyor.

İş Dünyası 22.04.2021, 11:31
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Orka Holding’den 2025’te yüzde 80 sürdürülebilir üretim hedefi

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “Bu kapsül t-shirt tasarımı ile hem 35 yıllık geçmişimizi kutluyoruz hem de 2025 yılı sonuna kadar koleksiyonlarının yüzde 80’ini sürdürülebilir kumaşlardan üretme hedefimizi yeniden vurguluyoruz.”

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı ve tüketilen doğal kaynakları sürdürülebilir kılmayı global bir marka ve insan olmanın bir sorumluluğu olarak kabul eden Orka Holding, 35. yılında sürdürülebilirlik adına verdiği sözü özel üretim bir t-shirt tasarımı ile kutluyor.

Orka Holding, bu kapsamda 90’lı yıllarda ürettiği t-shirt tasarımının aynısını, bu kez sürdürülebilir kumaşlardan üreterek Damat Tween mağazalarında sınırlı sayıda satışa sundu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Bu kapsül t-shirt tasarımı ile hem 35 yıllık geçmişimizi kutluyoruz hem de 2025 yılı sonuna kadar koleksiyonlarının yüzde 80’ini sürdürülebilir kumaşlardan üretme hedefimizi yeniden vurguluyoruz” diyerek şirketin sürdürülebilirlik adına attığı öncü adımları yeniden gündeme getirdi.

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