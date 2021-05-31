Orka Holding, “yüzde 100 Türk sermayesiyle” global hedeflere odaklandı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yaptığı değerlendirmede “Investcorp ile hisse devrine yönelik son bir yıldır görüşme halindeydik. Centilmence anlaşarak hisselerimizi geri aldık. Her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Damat Tween ve D’S damat markalarımızla yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarımıza yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak ve tüm enerjimizle devam ediyoruz. Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bu yıl İspanya’dan Dubai’ye çok sayıda mağaza açacak

Dünya moda perakendesinde büyük hedefleri olduğunu, her yıl yurtdışı yatırımlarını ve satış ağlarını genişleterek ihracatı artırdıklarını vurgulayan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şunları söyledi: