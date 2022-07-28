Orka Holding Yurt Dışı Bayi Toplantısı için kapılarını açtı! 'D-Tech koleksiyonu ilk defa alım heyetine sunuldu'

“Modadaki öncü ve yenilikçi adımlarımız, ülkemizin algısını da olumlu etkiliyor”

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Osman Arar “Yeni teknolojik gelişmelerle tasarlanan, ultra hafif ve sınırsız performansın birleşimi koleksiyonlarımızı, bu yılki bayi toplantımızda da global misafirlerimizle buluşturuyoruz. Damat markamızın İtalya’nın Biella bölgesinde üretilen lüks ve premium kalitedeki kumaşlardan oluşan 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerimize sunuyoruz. Çağdaş markamız olan Tween ile günün çizgisini takip eden kalıplar, modeller ve renkler koleksiyon içerisinde dikkat çekiyor.

D’S damat markamız ise farklı alanlar için zengin seçenekler sunarak bir erkeğin gardırobunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir koleksiyon vadediyor. Dünyanın 52 ülkesinden gelen bayilerimizin koleksiyonlarımıza ilgisi oldukça yoğun. Modadaki öncü ve yenilikçi adımlarımız, ülkemizin algısını da olumlu etkiliyor” diye konuştu.

D-Tech koleksiyonunda 7/24 fonksiyonel stil

Damat markası içerisinde yer alan ve ilk defa alım heyetine sunulan D-Tech koleksiyonunda yer alan ürünler; kalıpların esnediği ve kumaşta konforun ön planda olduğu, performansa dayalı 7/24 fonksiyonel stili, ultra hafif, esnek ve ütü gerektirmeyen dinamik bir yapısıyla öne çıkıyor. Teknolojik gelişmelerden faydalanarak üretilen Coolmax elyafı ile UV ışınlarından, lekelerden ve bakterilerden korunmak mümkün kılınıyor. Ayrıca teri dışarı atarak hızlı kuruma özelliğine sahip olan Coolmax; rahatlık, yumuşaklık ve serin tutma özelliklerini de barındırıyor.

Koleksiyonda; Tween Active ve Tween beachwear gibi çok sayıda özel tasarım ürünler de yer alıyor.