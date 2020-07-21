Orka Holding, yeni normaldeki hedef ve yatırımlarını paylaşacak

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası basınla ilk sohbet toplantısını 24 Temmuz Cuma günü dijital platform üzerinden gerçekleştirecek. Süleyman Orakçıoğlu, yeni normalde sektörün lider markaları Damat, Tween ve D’S Damat ile Türkiye ve küresel pazardaki hedeflerini ve yatırımlarını açıklayacak, aynı zamanda salgının moda perakendesi üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katılacağı online toplantı, Zoom uygulaması ile saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

PROGRAM

Tarih: 24 Temmuz 2020, Cuma

Saat: 11.00-12.00