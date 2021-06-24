Orka Holding, Amerika kıtasında büyüyor

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “Pandemi döneminde birçok markanın zor zamanlar geçirdiğini hatta birçoğunun operasyonlarını durdurduğunu gördük. Biz yeni düzene hızlıca adapte olarak yurtdışı yatırımlarımıza geçen sene de devam etmiştik, şimdi de bu başarıyı Amerika kıtası ile taçlandıracağız.”

Dünya moda perakendesinin önde gelen markaları Damat Tween ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran Orka Holding, Amerika kıtasında büyümek üzere yepyeni bir yatırıma imza attı.

Orka Holding, Kanada merkezli yatırım danışmanlığı ve markalaşma şirketi World17 Group ile anlaşma yaparak, başta Toronto-Kanada olmak üzere Amerika kıtasında büyümeye yönelik ilk adımını attı. Böylece Orka Holding’in erkek moda giyim, mağazacılık ve markalı ihracat yeteneği ile donanmış markaları, global ölçekte büyümesine hız kesmeden devam edecek. Sahip olduğu güçlü iş modeli ile 2019 yılında Ottowa’da Damat Tween mağazası ile Kanada operasyonunu başlatan Orka Holding, anlaşma ile 2023 yılına kadar Amerika kıtasında çoklu satış kanalları kapsamında büyümeyi planlıyor. Orka Holding, Amerika kıtasında 2023 yılına kadar 10 mağazaya ulaşmayı ve yoğun e-ticaret operasyonu büyüterek kıtada yüksek marka bilinirliğine ve yüksek satış hacmine erişmeyi hedefliyor.

Orakçıoğlu: “Global başarımız Amerika kıtası ile taçlanacak”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, teknoloji yatırımları ve bu alanda sağladıkları yeni iş birliği anlaşmaları ile edindikleri deneyimi, yurtdışındaki 200’ü aşkın mağazalarının tamamına entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Teknoloji ile birlikte her şey daha kontrol edilebilir görünüyor olabilir fakat bizler Orka Holding olarak bir takım elbise satmaktan çok daha fazlasını yapıyoruz. Müşterinin anlık memnuniyeti, teknoloji veya yazılımlar ile kontrol edilebilir bir deneyim değil. Kaldı ki, oyunun kuralları pandemi ile birlikte tamamen değişti. Bizler de bu yeni sistemi bizzat başında olarak yöneteceğiz. Pandemi döneminde birçok markanın zor zamanlar geçirdiğini hatta birçoğunun operasyonlarını durdurduğunu gördük. Biz yeni düzene hızlıca adapte olarak yurtdışı yatırımlarımıza geçen sene de devam etmiştik, şimdi de bu başarıyı Amerika kıtası ile taçlandıracağız.”

World17 Group CEO’su Adam Garipoğlu ise iş birliği hakkında şu sözleri paylaştı: “Marka yönetimi dışarıdan kolay görünen uygulamada çok ciddi uğraş ve bilgi gerektiren bir olgudur. Bizler Orka Holding ile yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz. Franchise modelini de kapsayan çoklu kanal satış sistemini kıtada yönetmek sadece belli başlı markaların yapabileceği bir şeydir. Bu ortaklık ile bu elit grubun içerisine dahil oluyoruz. Türkiye’nin markalaşması bizatihi bizlerin elinde. Daha da önemlisi, güçlü sistemimiz sayesinde Amerika kıtasının neresinde olursa olsun tüm müşterilerimiz sipariş verdikleri ürünlere 24 saat içerisinde sahip olabilecektir.”