ORHAN HOLDİNG KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ’Nİ İMZALADI

Çeşitlilik ve kapsayıcılığı kodlarının bir parçası olarak gören ve uzun yıllardır küresel olarak uygulayan Orhan Holding, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ve BM Kadın Birimi (UN Women)'nin ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles - WEPs) imzacısı olmak için ilk adımı attı. Holding kuruluşundan bu yana hem kadınların hem de erkeklerin işgücüne katılımıyla bugünün ve yarının en geniş ve zengin yetenek havuzunu oluşturma yaklaşımının büyük önem taşıdığına inanıyor. Holding, WEPs'e attığı imza ile toplumsal cinsiyet eşitliğini globalde teşvik etmeye devam etmek içinküresel etki çemberini daha da genişletiyor ve çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda öncülüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Kadını güçlendirmenin, günümüzde çalışma hayatındaki kadınlara ve geleceğin kadınlarına bugünden yatırım yapmanın Orhan Holding’in her zaman öncelikli hedeflerinden biri olduğunu anlatan Orhan Holding İcra Komitesi Üyesi ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Evrim Bayam Pakiş, holdingin işe alımdan ücretlendirmeye, gelişim ve şirket içi terfilere kadar her konuda tüm çalışanlarına küresel olarak eşit standartlar uyguladığını vurguladı. Holding bünyesinde kadınların üst düzey yönetimde, fabrika müdürlüğü, departman yöneticiliği, operatör ve güvenlik görevlisi gibi birçok farklı pozisyonda önemli görevler üstlendiğini anlatan Pakiş, holding üst yönetim ekibinin yüzde 20’sinin kadın yöneticilerden oluştuğunun da altını çizdi. 15 farklı ülkedeki fabrikalarında yüzde 35 kadın çalışma oranıyla Hindistan’dan Meksika’ya farklı kültürlerde de kadınların çalışma hayatına katılımına katkı sağladıklarını anlatan Pakiş, Gemlik fabrikasında da yönetim kademesinin yüzde 40’ının kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Orhan Holding İcra Komitesi Üyesi ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Evrim Bayam Pakiş, “BM'nin en önemli girişimlerinden olan UN Global Compact’a imzacı olmamız, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemin ve samimiyetimizin önemli bir kanıtıydı. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles - WEPs) imzacısı olarak da bu konudaki hassasiyetimizi ve öncülüğümüzü bir kez daha ortaya koyuyoruz. Orhan Holding olarak kadınların toplumsal hayat ve iş hayatındaki konumunun eşit duruma gelmesini, onlara istihdam yaratmayı, emeklerinin ve hayallerinin karşılık bulmasını çok önemsiyoruz. Kadın istihdamında geleceğin kadın çalışan havuzunu genişletmek için kız çocuklarının teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitimini destekliyoruz ve fabrikalarımızdaki staj programlarımızda yüzde 50 kız öğrenci taahhüdümüzle iş hayatına hazırlanırken onlara rehber oluyoruz. Ayrıca çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış kadınları tekrar iş hayatına kazandırmaya yönelik çalışan YenidenBiz Derneği’ne kurumsal üye olmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.