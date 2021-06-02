Orhan Holding'e Onur Ödülü

Orhan Holding Onursal Başkanı Sn. İbrahim Orhan da Anadolu 500 Onur Ödülü’ne layık görüldü.

İbrahim Orhan ödül törenindeki konuşmasında bu ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu, bu ödülün kendisi için çok anlamlı ve farklı olduğunu dile getirdi. Çocukları H.Murat Orhan - Ayşegül Orhan'a ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederek bu ödülün gerçek sahibi onlardır dedi.

Kurucumuz olan İbrahim Orhan Bursa sanayisinin gelişmesinde girişimci, mücadeleci, yılmak nedir bilmeyen müteşebbis ruhuyla etkisi olanlardan. Her işi zamanında ve kaliteli olarak yaparak otomotiv şirketlerinin dikkatini çeken cesur bir girişimci. Öyle ki ana sanayiler tarafından “Bu işi de sen yaparsın” denilerek yan sanayiye yönlendirilmiş. Müşteri açısından hep problem çözücü, verdiği sözleri tutan bir firma olarak algılanması sayesinde hızla büyümüş. İbrahim Orhan’ın yaşamı aynı zamanda Türkiye’nin otomotiv üssü olan Bursa’nın da bu alandaki gelişiminin yakın tanığı… Hatta tanıktan da öte birebir sektörün oluşumunu sağlayan aktörlerden…

Aynı zamanda eğitimin, bir ülkenin geleceğinde yaşamsal önem taşıdığına inanan İbrahim Orhan eğitime desteğe de büyük önem verdi. İyi eğitim görmüş genç nesiller yetiştirmek için okullar, yurtlar yaptırdı. Orhan Eğitim Vakfı'yla da halen öğrencilere burs imkanı sağlanmaya devam edilmekedir.

Orhan Holding “ Birlikte İleriye ”

Orhan Holding olarak, 1972 yılında Teknik Malzeme firmasının kurulması ile otomotiv sanayisindeki yerimizi aldık.

Türkiye, ABD, Meksika, İngiltere, Slovakya, Fransa, Romanya, Macaristan, Güney Kore, Rusya, Hindistan, Çin, İtalya ve Fas’ta sahip olduğumuz firmalar ile 4 kıtada toplam 14 ülkede faaliyet göstererek yeniliklerine ve yükselişimize devam etmekteyiz.

Faurecia (Fransa),

Aunde (Almanya),

Magneti Marelli (İtalya),

Rocket BVI (Çin)

İle ortaklıklarımızla devam ediyoruz.

Ana faaliyet konumuz %78’lik bir payla otomotiv. Bununla birlikte farklı sektörlerde de (satış, tarım, sigorta, ) faaliyet göstermekteyiz.

10 bine yakın çalışanımızın 3500 ü yurtdışı fabrikalarımızda istihdam etmekteyiz.

Orhan Holding olarak, ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe müşterilerimizin talepleri doğrultusunda global olarak diğer yeni ülkelerde de çeşitli yeni ortaklıklar ya da anlaşmalar ile büyümeyi ve yükselişini sürdürmeyi planlamaktayız.