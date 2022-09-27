OPLOG, yazılım ve robot destekli omni-kanal fulfillment hizmetlerini dünyaya ulaştıracak

Günümüzde markaların büyümesinin ardında kusursuz omni-kanal fulfillment (B2B ve e-ticaret lojistiği) deneyimi yatıyor. Yazılım ve robotik destekli fulfillment hizmeti sağlayan teknoloji şirketi OPLOG, akıllı depolarında ürünleri stoklayarak siparişlerinizi hazırlıyor ve teslimat süreçlerini yöneterek markalara “uçtan uca fulfillment” hizmeti sağlıyor.



Yazılım ve robotik destekli omni-kanal fulfillment (B2B ve e-ticaret lojistiği) hizmeti sayesinde firmaların operasyonlarını avantajlı maliyetler ile yönetmesini sağlayan teknoloji şirketi OPLOG, çıktığı ilk yatırım turunda, yerli girişimler arasında bu yılın en büyük yatırımlarından birini aldı. Getir, Insider, Libra ve Appsilon gibi önde gelen Türk girişimlerine yatırım yapmış olan Esas Private Equity liderliğinde gerçekleşen 11 milyon Euro tutarındaki yeni yatırım, hizmet ağının ilk etapta Avrupa'ya yayılmasında ve Türk robotu “TARQAN”ın dünyaya açılmasında kullanılacak. OPLOG yıl sonuna kadar, Avrupa'daki ilk pazarı İngiltere'de, robotik destekli fulfillment hizmeti vereceği bir depo açacak. Bu sayede 2023'te Amazon dışında Avrupa'da fulfillment merkezlerinde kendi ürettiği patentli robotik teknolojileri kullanan tek fulfillment şirketi olacak. Aynı zamanda Türkiye'den İngiltere ve Avrupa pazarına açılmak isteyen markalara da hizmet vermeye başlayacak.



OPLOG, ölçeklenebilir iş modelini dünyaya taşıyor

2013 yılında kurulan OPLOG'un geliştirdiği yazılım ve robotu ile Rossmann, Tupperware, Sony, E-Çanta, Touché Privé gibi kendi sektörünün önde gelen markalarının fulfillment operasyonlarını yönettiklerini belirten OPLOG Kurucusu ve CEO'su Halit Develioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Pandemi sonrası dönemde e-ticaretteki yavaşlamaya rağmen, yıllık bazda sipariş karşılama oranında %91 artış gözlemledik. 300'ün üzerinde çalışanımız, mühendislik gücümüz ve fulfillment alanındaki deneyimimizle geliştirdiğimiz teknolojimizi, Esas Private Equity gibi önemli bir özel sermaye şirketi ile birlikte dünyaya açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dokuz yılda tamamen öz kaynaklarımızla ölçeklenebilir ve büyümeye açık bir yapıya kavuşturduğumuz iş modelimizi, aldığımız yatırımla başta Avrupa pazarı olmak üzere dünyaya taşıyacağız. İlk etapta Avrupa'daki 10 ülkede tamamen kendimize ait fulfillment depoları açmayı hedefliyoruz. Yeni açılacak depolar ile birlikte binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağız. Aramıza katılacak yeni ekip arkadaşlarımızın yüzde 30'undan fazlası ise teknoloji ve yazılım kadromuza dahil olacak” dedi.



“Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı payını artırmaya katkı sunuyoruz”

Dünyada kendi robotunu üreten ilk ve tek fulfillment şirketi olduklarını ifade eden Develioğlu, “Kargo firmaları ve e-ticaret pazar yerleri ile entegre çalışan yazılımımız ile sipariş yönetiminin tek platform üzerinden yapılmasını sağlarken, kendi ürettiğimiz lojistik robotumuz TARQAN ile sipariş karşılama hızı ve doğruluğu alanlarında standartları yeniden belirliyoruz. Aldığımız yatırımla birlikte en önemli hedeflerimizden biri de TARQAN'ı dünyaya açmak olacak. Fulfillment alanında Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç ederken, ülkemizin yüksek teknoloji ihracatı payını artırmaya da katkı sunacağız” diye konuştu.



“OPLOG'un global e-ticaret sektöründe yaratacağı etkide pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz”

OPLOG'a olan yatırımları ile ilgili Esas Private Equity, şunları belirtti: “Türk teknoloji startup ekosisteminin her geçen gün güçlendiğinin önemli bir örneği olan OPLOG'a yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Halit Develioğlu'nun e-ticaretin geleceği hakkındaki vizyonu ve OPLOG'un yazılım ve robotik teknolojilerinin lojistik içerisinde yer alması için göstermiş olduğu gayretler, yaptığımız bu yatırımın değerini artırıyor. Lojistiğin geleceğini OPLOG ile birlikte şekillendirecek olmaktan heyecan duyuyoruz.”