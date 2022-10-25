Opet’in Akaryakıt Sektörünü Dönüştüren Öncü Çalışmaları Dünya Tarafından Takdir Görüyor

Sosyal sorumluluk projelerinin lideri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk; ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’, ‘İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli’, ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’, ‘Yılın Kadını’, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ ve ‘Enerjide Yılın Yöneticisi’ başlıklarında ödül kazanırken Öztürk, aynı zamanda Stevie International Business Awards’da ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen ilk Türk oldu.

OPET, dünyanın önde gelen ödül organizasyonlarından üst üste aldığı ödüllerle 30. kuruluş yıl dönümünü taçlandırdı. OPET; sürdürülebilir iş anlayışı, müşteri odaklı dijital ve inovatif çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, bilinçli toplum projeleri ve bu projelerdeki bütünsel yaklaşımı ile Stevie International Business Awards, Stevie for Great Employers ve Stevie Women in Business’tan 20 ödülün birden sahibi oldu. OPET, Globee Awards ödül programları Women World Awards, CEO World Awards ve Business Excellence Awards’tan ise 21 ödül kazandı. Globee Awards Business Excellence Awards’ta ve Ceo Worlds Awards’ta ‘Enerjide Yılın Şirketi’ dalında 2 altın ödül alan OPET’in ‘Türkiye'de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ettiğine’ dikkat çekildi. Aynı organizasyonda ‘Enerji ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçilik’ bronz ödül, Stevie International Business Awards’ta (IBA) ise enerjide ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Enerji Sektöründeki En Yenilikçi Şirketi’ gümüş ödülün sahibi de OPET oldu.

NURTEN ÖZTÜRK YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALAN İLK TÜRK…

Stevie International Business Awards’ta Türkiye adına bu yılki en önemli başarı yine OPET’ten geldi. Sosyal sorumluluk projelerinin lideri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Stevie International Business Awards’da (IBA) “Yılın Kadını”, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ve “Enerji Sektöründe Yılın Yöneticisi” kategorilerinde ödül kazandı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görülen ilk Türk olarak tarihe geçen Nurten Öztürk, Stevie Women In Business Awards’da da ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’ dalında ödüle layık bulundu.

“Nurten Öztürk’ün başarısı ilham verici bir liderin hikayesidir. Sektöre girişi ve başarısını inşa etme mücadelesi yaşam boyu başarının en iyi kanıtı. OPET’in çalışmalarından elde edilen sonuçlar liderliğinin öncü konumunu da destekliyor” yorumlarında bulunan Stevie jüri üyeleri, aynı zamanda OPET'in sosyal sorumluluk stratejisi ve projelerinden çok etkilendiklerini dile getirdiler.

“TÜRK KADINLARI İÇİN TOPLUMSAL DEĞİŞİM YARATAN ROL MODEL”

Nurten Öztürk, Globee Awards Women World Awards’da ise “İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli” kategorisinde altın ödül alarak Türk Kadınları için toplumsal değişim yaratan rol model olarak gösterildi. Öztürk organizasyonda ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kapsayan “Yılın Kadını” kategorisinde de altın ödülün sahibi oldu. Öztürk, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’ seçildi.

SOSYAL KATKIYA ADANMIŞ BİR ŞİRKET

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi” Stevie International Business Awards’da “Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde altın, “Yılın Sosyal Sorumluluk Alanında En İyi İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi ile ayrıca Stevie for Great Employers’dan “KSS Genel Strateji-En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi” dalında bronz ödül alan OPET, Globee Awards Business Excellence Awards kapsamında ise sosyal sorumluluk stratejisiyle ‘Topluluk Bazlı İletişimde Başarı’ altın ve ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Programı’ gümüş ödüllerine layık görülürken OPET’in sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağladığının altı çizildi.

KADIN GÜCÜ VE ETNO-KÖY EN BAŞARILI PROJELER

OPET’in mesleğin cinsiyeti olmaz yaklaşımı ile 2018 yılından bu yana devam eden “Kadın Gücü Projesi” de aldığı ödüllerle başarısını bir kez daha tescilledi. Proje, Globee Awards CEO World Awards’da ‘Kadın İstihdamında Başarı’da altın, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ‘Eşitlikte Başarı’ ve ‘Kurumsal Çeşitlilikte Başarı’ dallarında 2 altın ödüle layık bulundu. Stevie Women In Business Awards’da ‘Sosyal Sorumlulukta Başarı/Kadın İstihdamı’ kategorisinde ödül kazanırken Stevie International Business Awards’da ‘Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası-Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ dalında altın ve “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Başarı” kategorisinde gümüş ödül de Kadın Gücü Projesi’nin oldu. Stevie jürisi OPET’ten şu şekilde bahsetti: “Sosyal katkıya adanmış bir şirket. Kadınların bu sektörde çalışmaya teşvik edilmesi büyük bir hareket. Temiz Tuvalet ve Doğaya Saygı projelerinin etkinliği yüksek. En iyi KSS stratejisini ve projelerini gerçekleştiren OPET; topluma değer katan, gelecekte etkisi olan iyi tasarlanmış girişimlere imza atmış.”

Etno-Köy Projesi ise Stevie International Business Awards’da ‘Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası’ kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, Globee Awards Business Excellence Awards’ta da ‘Sosyal ve Gönüllülük tabanlı Fırsatlarda Başarı’ ve ‘’Toplum İlişkileri -Kamu Hizmetinde Yenilik’ altın ödüllerine layık bulundu.

“SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYOR”

OPET, dijital dönüşüm alanında yaptığı bütünleşik çalışmalarla Globee Awards Business Excellence Awards’ta ‘Kurumsal Web Sitesi -Uygulamalarda Yenilik’ dalında altın, ‘’Müşteri Hizmetlerinde Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı’ kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Bu programda da OPET’in, Türkiye'de sektöründe teknolojik dönüşüme öncü olduğuna vurgu yapıldı. Öte yandan OPET, Stevie İba’da ‘Teknolojide Başarı’ ve ‘Yılın Enerji Sektörü İnovasyonu’ kategorilerinde gümüş ödüllere layık görüldü.

“ULTRAMARKET İLE İSTASYONLAR MİNİ AVM OLDU”

OPET Ultramarket projesi ile Globee Awards CEO World Awards’da ‘Enerjide Yılın Yeni Ürün ve Hizmeti’ kategorisinde altın, Globee Awards Business Excellence Awards’ta da ‘Tüketici Ürünleri ve Hizmetlerinde İnovasyon’ yine altın ödülün sahibi oldu. Stevie IBA’da ise ‘Tüketici Hizmetleri’ kategorisinde gümüş, “Ürün İnovasyonunda Başarı” kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü. Jüri değerlendirmesinde “OPET, Ultramarket projesiyle istasyonlarda mini alışveriş merkezleri oluşturdu” yorumunda bulunuldu.

YILIN İŞVERENİ VE İNSAN KAYNAKLARI TAKIMI

OPET, çalışan bağlılığı ve deneyimine verdiği önem ve bu alandaki uygulamaları ile Globee Awards CEO World Awards’da ‘İnsan Kaynaklarında Başarı’ kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise ‘Yılın İşvereni’ ve ‘İnsan Kaynakları Yönetimi, Planlaması ve Uygulaması’nda İnovasyon gümüş ödüllerine layık bulundu. OPET, İnsan Kaynakları ve Eğitim/Gelişim odaklı Stevies for Great Employers'ta (SAGE) ise , ‘İnsan Kaynakları Stratejisi-Yılın İnsan Kaynakları Takımı’ kategorisinde gümüş, ‘Yılın İşvereni’ kategorisinde bronz ödül aldı. Stevie International Business Awards’da da “İnsan Kaynakları Projeleri- Yılın İnsan Kaynakları Ekibi” dalında bronz ödülün sahibi oldu.