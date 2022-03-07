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OPET Kadın Gücü Ormanları’nda 30 bin fidan yeşerecek

OPET, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında hayata geçirdiği Kadın Gücü Projesi kapsamında, başta istasyonlarındaki ‘Kadın Güç’leri olmak üzere tüm çalışanları adına sürdürülebilir ve kalıcı bir değer bırakma hedefiyle Ege Orman Vakfı iş birliği ile 30 bin fidan dikiyor. İzmir-Kınık, Adana-Sarıçam ve Elazığ-Harput mevkilerinin her birinde 10 biner fidan ile yeşerecek OPET Kadın Gücü Ormanları’nın ilk fidanları, Kınık’ta düzenlenen dikim töreni ile toprakla buluştu.

İş Dünyası 07.03.2022, 17:36
OPET Kadın Gücü Ormanları’nda 30 bin fidan yeşerecek

OPET, bu yıl tüm çalışanları adına ‘Kadın Gücü Ormanları’ kurarak da Kadın Gücü Projesi’ne farklı ve sürdürülebilir bir açılım getiriyor. Ege Orman Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen projenin ilk fidan dikimi, İzmir Kınık mevkiinde gerçekleşti. OPET’in başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanları adına bağışladığı ilk fidanlar toprakla buluşturulurken törene OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ile OPET ve Ege Orman Vakfı yetkilileri katıldı. 
 
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk törende yaptığı konuşmada, “OPET olarak sadece ürün ve hizmetlerimizle değil, sosyal sorumluluk anlayışımız ile de toplumumuzun nelere ihtiyaç duyduğu konusunda ayrıntılı araştırmalar yürütüyor, bu doğrultuda projeler geliştiriyoruz. “Kadın Gücü” projemizi kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini gösterme hedefiyle hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl yaşanan üzücü orman yangınlarını da göz önüne alarak projemize yeni bir açılım getirdik ve başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlarımız adına ormanlar kurmaya karar verdik. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde istasyonlarımızdaki kadın güçlerine, yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla çeşitli hediyeler veriyorduk. Bu yıl her bir çalışanımızın ismine özel fidan dikerek sosyal sorumluluk vizyonumuz ile örtüşecek anlamlı bir armağana imza atıyoruz. OPET Kadın Gücü Ormanları ile topluma ve çevreye olan sorumluluğumuz doğrultusunda geleceğimize yatırım yapıyoruz. Proje kapsamında 3 ayrı bölgede toplamda 30 bin fidan dikeceğiz. Bu yıl ilk adımını attığımız ağaçlandırma çalışmalarımızı kişiye özel dijital sertifikalarla belgeleyeceğiz” ifadelerini kullandı. 


 
25 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ORMANLAR İLE  12.330 TON CO2 EŞ DEĞERİ KARBON ABSORBE EDİLECEK
 
Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ise şöyle konuştu: “26 yılda 75 bin dekar alanda 12 milyona yakın fidanın ağaç olup ormana karışmasını sağladık. İklim değişikliğine çözüm sunan ormanlaştırma projeleriyle karbon yutak alanları oluşturmaya devam ediyoruz. OPET’in çalışanları adına bağışladığı 30 bin fidan toplam 180 dekarlık bir alanda yer alacak. Bu da yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğünde bir alana eş değerdir. Dikilen fidanlar karbon depolama kapasitesi sayesinde atmosferdeki yaklaşık 12.330 ton CO2 eş değeri karbonu absorbe edecek.  Gelecek nesillerin şekillenmesinde en büyük paya sahip kadınların hayatta daha güçlü var olabilmeleri için çalışma alanlarında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. OPET, Kadın Gücü Ormanları ile kadın çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanları adına bağışladığı  fidanlarla Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Doğa Ana’ya da bir hediye verdi. Bu anlamlı proje için OPET’e teşekkür ediyor, ormanların sürdürülebilirliğine olan desteklerinin devamını diliyoruz.” 
 
OPET tarafından yapılan bağış kapsamında, İzmir- Kınık’ın yanı sıra Adana Sarıçam, Elazığ Harput’ta dikilen fidanlar büyüyerek 30 bin ağaçlık OPET Kadın Gücü Ormanları’na dönüşecek.  Üç farklı mevkii de ağırlıklı olarak Kızılçam ve Servi fidanları dikildi. Kurşun kalem büyüklüğünde dikilen fidanların biyolojik bağımsızlığı oluşana kadar 5 yıl boyunca Ege Orman Vakfı tarafından takip edilerek, tutmayan fidanlar yenilenecek ve ülkemiz yeni bir orman kazanacak.

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