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Onlar erkek egemen denilen enerji sektörünün kadın kahramanları…

Dünya genelinde en yüksek riskli ve tehlikeli bulunan rafinaj sektöründe Türkiye’nin enerjisini üretmek için hiç durmadan, kadın- erkek omuz omuza çalışıyorlar.

İş Dünyası 16.03.2021, 14:21
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Onlar erkek egemen denilen enerji sektörünün kadın kahramanları…

“2008 yılından bu yana rafinerilerimizde kadın mühendislerimiz hep vardı ancak 2019’dan itibaren en zorlu çalışma alanımız olan sahada da vardiyalı kadın çalışanların işe başlaması, hem sektörümüz hem şirketimiz adına öncü bir uygulama oldu” diyen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Bugün iş hayatında ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliğinin destekçisi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sahada vardiyalı kadın çalışan sayımızı istikrarla artırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Tüpraş’ın “Eşitlik için Enerjimiz Bitmez” mottosuyla bundan 2 yıl önce Türkiye’de ilk defa Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale rafinerilerinde sahada vardiyalı kadınları işe almasıyla şirkette kültürel bir dönüşüm başladı.

Gelin bu zorlu sektörün erkek işi algısını ters yüz edip ezber bozan kadınların hikâyelerini dinleyip yaptıkları işleri görelim…

İzmit Rafinerisi 

İzmit Rafinerisi Bakım Müdürlüğü, Enstrumancı - Nazire Kolci: “Belirli teknik seviyeye ulaşıp misyonumu tamamladığında, kadınların bu alanda çalışmasına destek olacak her türlü oluşumlarda aktif rol almak istiyorum.” 

Nazire Kolci: “Zorlandığım zamanlar evet oldu ama asla umutsuzluğa kapılmadım. Çünkü gerek ailem, gerek çalışma arkadaşlarım, ustabaşılarımız bu işi başarabileceğimiz konusunda bize her zaman destek oldular.”

İzmit Rafinerisi Bakım Müdürlüğü, Enstrumancı - Gamze Albayrak: “Benim de rol modelim babamdı. Küçük yaşlardan beri elektriğe olan merakımı, babam görmezden gelmeyip beni yüreklendirdi. “Kız çocuğu elektrikçi mi olacak” mahalle baskılarına rağmen hep yanımdaydı.” 

İzmit Rafinerisi Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü, İş Güvenliği Enspektörü - Ezgi Özdamar: “Yaptığım iş esnasında eski çalıştığım iş yerimde unutamadığım bir anım vardı. 12 metre yüksekliğinde bir tanka tırmandığım esnada aşağıda bir ustanın beni izlediğini fark ettim. Ben tanktan inene kadar bekledi, merdivenin başından hiç ayrılmadı ve sonra gözleri dolu dolu ağlamaklı “kızlarıma seni anlatacağım” dedi ve sonra “üşüdün sana bir çay doldurayım” dedi ve bana bir çay ısmarlamıştı. Kolay olduğunu söylemek zor açıkçası ama şu baktığımda ne kadar yol kat ettiğimizi görüyorum.”

İzmit Rafinerisi Kalite Sistemleri Müdürlüğü, Laboratuvar Teknisyeni - Nurcan Koç: “Tek başıma hem kendimi geliştirmek, hem de ekonomik özgürlüğümü kazanmak ve ülkemde üretime katkı sağlayan güçlü bir birey olmak beni motive ediyordu. Alanımda uzman olmak ve daha güçlü, daha başarılı bir kadın olmak istiyorum.”

İzmir Rafinerisi 

İzmir Rafinerisi Üretim Müdürlüğü, Operatör - Gülşen Dal: “Kadınların isteyip de başaramadığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her kadın güçlüdür ve çalışıp kendi ayakları üzerinde durduğunda çok daha güçlü olur. Hem bireysel hem de toplumsal olarak aydınlık ve daha sağlam bir gelecek için çalışmamız ve güçlü olmamız şart.” 

Kırıkkale Rafinerisi 

Kırıkkale Rafinerisi Üretim Müdürlüğü, Operatör -  Merve Göçer Elden: “Erkek egemen bir sektörde çalışmak zor gibi görünebilir ancak bu önyargıyı yıkmak beni güçlü hissettiriyor.” Eşit bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz ve gücümüzü, kadın erkek omuz omuza birlikte çalışmaktan alıyoruz. #EşitlikİçinEnerjimizBitmez 

Kırıkkale Rafinerisi Üretim Müdürlüğü, Operatör – Fatma Nur Haskılıç: “İlk kadın saha operatörü olarak çalışıyorum. İlk kadın baş operatör olmayı hedefliyorum.”

Kırıkkale Rafinerisi Üretim Müdürlüğü, Operatör – Rabia Hatun Kacar: “Kendine inanan ve güvenen kadın her işte başarılı olur. Kalıplaşmış bazı düşünceleri değiştirdiğimizi düşünüyorum. Bu başarının keyfi paha biçilemez.”  

Batman Rafinerisi 

Batman Rafinerisi Üretim Müdürlüğü, Operatör – Helin Gayretli Keskin: “Çalışan kadın olmak, ekonomik özgürlüğünü eline almış, aile bütçesine katkı sağlayan özgüvenli kadın olmaktır. Her kadın kendine inanarak, kendinden emin adımlar atmalıdır. Hayatın her alanında bir sürü sorumluluk yüklenmiş kadınların yapamayacağı bir şey yoktur. Bu nedenle her iş sektöründe kadınlara adil ve eşit bir şekilde iş istihdamı sağlanması çok önemlidir.”

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