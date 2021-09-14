Önde gelen gıda firmalarından Suntat, World Food İstanbul'da ziyaretçilerden tam not aldı
Gıda sektörünün öncü markalarından SUNTAT, Türkiye'deki fabrikalarında ürettiği ürünleri Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyor. Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki 35 bin markette 160'ın üzerinde gıda ürününün satışını gerçekleştiren Suntat, Avrupa'da en önde gelen gıda tedarikçileri arasında yer alıyor.
Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, "Suntat markalı ürünler, AB başta olmak üzere dünya geleninde 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 3 binden fazla ürün gamına sahip Suntat uluslararası şirketler grubu olarak küresel çapta hizmetlerini sürdürüyor." dedi.
Türkiye’nin gıda ve gastronomi kültürünü dünyaya duyuran, Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün dev markalarını buluşturdu. Fuarda görkemli standıyla yer alan SUNTAT, ziyaretçilerden tam not aldı.
Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'a özel açıklamalarda bulunan Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan; "Suntat olarak son yıllarda Almanya ve Avrupa'da yaptığımız çalışmalar karşılığında çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bu başarıda Aile fertlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın büyük emeği var" dedi.